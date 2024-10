Entscheidung über Ex-Barfüßer-Gelände steht an: Kommt doch ein Hotel?

Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger (CSU) hat bei der Bürgerversammlung in Pfuhl mit ihren Aussagen bereits aufhorchen lassen. Als sie gefragt wurde, wie es denn mit der Vergabe des Ex-Barfüßer-Geländes aussieht, gab sie zu verstehen, dass sie eigentlich am liebsten keinem der beiden noch verbliebenen Kandidaten das Grundstück per Erbpacht vergeben möchte. „Diese Kröte, egal welche, die will ich eigentlich nicht schlucken“, sagte sie. Kommende Woche wird der zuständige Stadtrats-Ausschuss hierzu nun eine Entscheidung treffen. Erstmals wird auch bekannt, was Gastronom Michael Freudenberg dort vorhat.

