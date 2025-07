Neuer Radweg in Pfuhl? Das steckt hinter den Fahrrad-Symbolen bis zum Schulzentrum

Es dauerte nicht lange, da machten die neuen Symbole im Neu-Ulmer Stadtteil von sich reden. „Pfuhl hat einen neuen Radweg, die Autofahrer halten sich daran“, erzählt eine Anwohnerin. In der Nacht zum Sonntag waren entlang der Hauptstraße, beginnend auf Höhe des Alten Rathauses bis zum Schulzentrum, Fahrrad-Zeichen auf den Asphalt gesprüht worden. Doch spätestens auf den zweiten Blick dürfte klar geworden sein: Die sehen nicht aus wie die üblichen Fahrrad-Verkehrszeichen. Was beziehungsweise wer also steckt dahinter?

Michael Kroha Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neu-Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Radweg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis