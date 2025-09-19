Icon Menü
Neues Bowling-Center und Freizeitangebote beim Dietrich-Theater in Neu-Ulm geplant

Neu-Ulm

Neubau beim Dietrich-Theater: In Neu-Ulm soll es bald wieder ein Bowling-Center geben

Auf einem Grundstück beim Dietrich-Theater soll ein Neubau entstehen. Geplant sind neben mehreren Kinosälen auch Bowling, Billard und weitere Freizeitangebote.
Von Michael Ruddigkeit
    •
    •
    •
    Zwischen dem Parkhaus des Dietrich-Theaters (rechts im Bild), der Mark-Twain-Grundschule und dem Studierendenwohnheim (links) soll ein Neubau mit Bowling-Center entstehen.
    Zwischen dem Parkhaus des Dietrich-Theaters (rechts im Bild), der Mark-Twain-Grundschule und dem Studierendenwohnheim (links) soll ein Neubau mit Bowling-Center entstehen. Foto: Alexander Kaya

    Bowling-Fans schauen in Neu-Ulm seit mehreren Jahren in die Röhre. Die frühere Anlage am Allgäuer Ring wurde 2020 abgerissen. Auf dem geschichtsträchtigen Areal, auf dem ab den 1950er-Jahren US-Soldaten in ihrem eigenen Supermarkt einkaufen gingen, steht heute das „Grüne Haus“ mit mehr als 300 Wohnungen, in denen vor allem Studierende leben. Ein neues Bowling-Center soll jedoch an anderer Stelle in Neu-Ulm entstehen – nämlich beim Dietrich-Theater im Wiley.

