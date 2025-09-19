Neubau beim Dietrich-Theater: In Neu-Ulm soll es bald wieder ein Bowling-Center geben

Bowling-Fans schauen in Neu-Ulm seit mehreren Jahren in die Röhre. Die frühere Anlage am Allgäuer Ring wurde 2020 abgerissen. Auf dem geschichtsträchtigen Areal, auf dem ab den 1950er-Jahren US-Soldaten in ihrem eigenen Supermarkt einkaufen gingen, steht heute das „Grüne Haus“ mit mehr als 300 Wohnungen, in denen vor allem Studierende leben. Ein neues Bowling-Center soll jedoch an anderer Stelle in Neu-Ulm entstehen – nämlich beim Dietrich-Theater im Wiley.
