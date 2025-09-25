Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neu-Ulmer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neu-Ulm
Icon Pfeil nach unten

Neues Fanprojekt in Ulm: Chancen für junge Fußballfans und soziale Unterstützung

Ulm

Vom Fanclub zum sozialen Raum: Was dieses Projekt für junge Fußballfans leistet

Vor Kurzem hat das viel diskutierte Fanprojekt Ulm seine Arbeit aufgenommen, das jugendlichen Fußballfans eine Anlaufstelle bietet. Die Macher sind voller Tatendrang.
Von Stephan Schöttl
    • |
    • |
    • |
    Seit Kurzem ist das Fanprojekt des SSV Ulm 1846 Fußball bei der Stadt angesiedelt. Die beiden Sozialpädagogen Nadja Rapp (links) und Jonas Offenwanger kümmern sich um junge Spatzen-Anhänger zwischen 14 und 27 Jahren.
    Seit Kurzem ist das Fanprojekt des SSV Ulm 1846 Fußball bei der Stadt angesiedelt. Die beiden Sozialpädagogen Nadja Rapp (links) und Jonas Offenwanger kümmern sich um junge Spatzen-Anhänger zwischen 14 und 27 Jahren. Foto: Abteilung Soziales/Fanprojekt Ulm

    Sofa, Tischkicker, Spielekonsole, Werkstatt, Gruppenraum, Besprechungszimmer, eine kleine Küchenzeile und ein noch recht spartanisch eingerichtetes Büro: Vor wenigen Wochen ist das neue Fanprojekt Ulm in das Gebäude in der Zeitblomstraße 8/1 eingezogen, zentrumsnah in den Posthöfen, ganz in der Nähe des Hauptbahnhofs. Die dominierenden Farben in den Räumen sind wenig überraschend Schwarz und Weiß. Die Farben des SSV Ulm 1846 Fußball. Um den dreht sich das Angebot der städtischen Abteilung Soziales. Schon seit 2008 wurde auf verschiedenen Ebenen über Sinn und Unsinn eines solchen Fanprojekts diskutiert, zeitweise auch recht kontrovers. Im Februar dieses Jahres hatte der Ulmer Gemeinderat die entsprechende Beschlussvorlage nahezu einstimmig durchgewunken, im Mai startete schließlich das Fanprojekt als bundesweit 72. seiner Art.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden