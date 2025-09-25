Vom Fanclub zum sozialen Raum: Was dieses Projekt für junge Fußballfans leistet

Sofa, Tischkicker, Spielekonsole, Werkstatt, Gruppenraum, Besprechungszimmer, eine kleine Küchenzeile und ein noch recht spartanisch eingerichtetes Büro: Vor wenigen Wochen ist das neue Fanprojekt Ulm in das Gebäude in der Zeitblomstraße 8/1 eingezogen, zentrumsnah in den Posthöfen, ganz in der Nähe des Hauptbahnhofs. Die dominierenden Farben in den Räumen sind wenig überraschend Schwarz und Weiß. Die Farben des SSV Ulm 1846 Fußball. Um den dreht sich das Angebot der städtischen Abteilung Soziales. Schon seit 2008 wurde auf verschiedenen Ebenen über Sinn und Unsinn eines solchen Fanprojekts diskutiert, zeitweise auch recht kontrovers. Im Februar dieses Jahres hatte der Ulmer Gemeinderat die entsprechende Beschlussvorlage nahezu einstimmig durchgewunken, im Mai startete schließlich das Fanprojekt als bundesweit 72. seiner Art.

