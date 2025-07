Uniklinikum Ulm öffnet neue Gebäude für Patienten und Spitzenforschung

Nach zwei Jahren Bauzeit ist am Mittwoch ein neues Patienten- und Forschungsgebäude eröffnet worden. Das Gebäude wird künftig für die Versorgung schwerstkranker Krebspatienten und für die patientenbezogene Tumorforschung genutzt, teilt die Uniklinik Ulm mit. Der Neubau wurde errichtet, weil das Bettenhaus der Inneren Medizin zwingend saniert werden muss.

Professor Udo X. Kaisers, Leitender Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender des Universitätsklinikums Ulm, dankte in einer Feierstunde allen Beteiligten für ihr Engagement und ihre Unterstützung während der Planungs- und Bauphase, die im Zeitplan abgeschlossen wurde. „Dieses Projekt ist ein bedeutender Meilenstein für das Universitätsklinikum Ulm und unsere gemeinsame Mission, innovative Medizin zum Wohle unserer Patientinnen und Patienten zu entwickeln.“

Einweihung des neuen Patienten- und Forschungsgebäudes am Universitätsklinikum Ulm. Foto: Alexander Kaya

Eine Chance für Patienten in Ulm, bei denen die Standardbehandlung nicht ausreicht

Bei dem Neubau handelt es sich um ein fünfstöckiges Gebäude. Für den Zeitraum der Sanierung zieht die Klinik für Innere Medizin III mit den Stationen M4ab und M4cd in die neuen Räume. Zwei Etagen sind hier für die stationäre Krankenversorgung vorgesehen, in denen unter anderem Patienten und Patientinnen mit Leukämien, malignen Lymphomen und unterschiedlichsten bösartigen Krebserkrankungen behandelt werden. Im Obergeschoss des Gebäudes wird das Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT), ein deutschlandweites Netzwerk zur klinischen Krebsforschung, untergebracht. Es verbindet das Deutsche Krebsforschungszentrum mit führenden Universitätskliniken und Forschungseinrichtungen, um neue Krebstherapien schneller zu den Patientinnen und Patienten zu bringen. Ziel sei es, die Behandlung und Lebensqualität von Krebspatientinnen und -patienten zu verbessern.

Die Flächen für das NCT werden im Erdgeschoss des Gebäudes durch eine sogenannte Early Clinical Trials Unit (ECTU) ergänzt. Hier werden frühe klinische Studien (Phase I/II) mit neuen Krebsmedikamenten gemacht. „In dem neuen Gebäude werden wir künftig vor allem auch Patientinnen und Patienten betreuen, deren Krebserkrankung durch eine Standardbehandlung nicht mehr beherrschbar ist. Sie erhalten dort die Chance, mit neu entwickelten Medikamenten im Rahmen früher klinischer Therapiestudien behandelt zu werden. Die Strukturen des NCT bieten für diese innovativen Therapieansätze hervorragende Bedingungen“, so Professor Hartmut Döhner, Ärztlicher Direktor der Klinik für Innere Medizin III. So werde das Gebäude auch bei der Weiterentwicklung der onkologischen Forschung der Universitätsmedizin Ulm eine wichtige Rolle spielen, betonte Professor Thomas Wirth, Dekan der Medizinischen Fakultät an der Uni Ulm.

Land Baden-Württemberg sagt 7,3 Millionen Euro für den Medizinstandort Ulm zu

Die Gesamtinvestitionssumme des Neubaus beläuft sich auf etwa 32,5 Millionen Euro. Die Finanzierung erfolgte über die Universitätsklinik, die Medizinische Fakultät und eine Sonderfinanzierung der Landesregierung von 7,3 Millionen Euro, die zugesagt wurde: „Der Neubau bringt „onkologische Krankenversorgung und Krebsforschung auf Spitzenniveau zusammen“, lobte Hans Reiter, Ministerialdirektor im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, anlässlich der Eröffnungsfeier. Die 7,3 Millionen aus Stuttgart seien „ein weiteres starkes Signal für den Medizinstandort Ulm“. (AZ)

Einweihung des neuen Patienten- und Forschungsgebäudes am Universitätsklinikum Ulm Foto: Alexander Kaya

