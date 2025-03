Gewerkschaft fordert deutlich bessere Bedingungen für Beschäftigte in der Gastronomie

Sie verlangen eine Lohnerhöhung von 15 Prozent, Wochenendzuschläge und ein Einstiegsentgelt für Fachkräfte in der Gastronomie von mindestens 3000 Euro. An einem roten Stand in Ulms grauer Innenstadt sammeln die Mitglieder der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) Unterschriften für ihre Forderungen in den Tarifverhandlungen mit dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga). Eine Protestaktion in einer Branche, in der wenig gestreikt wird.

Icon Vergrößern Michael Gutmann ist der Geschäftsführer der NGG-Region Ulm-Aalen/Göppingen. Foto: Quirin Hönig Icon Schließen Schließen Michael Gutmann ist der Geschäftsführer der NGG-Region Ulm-Aalen/Göppingen. Foto: Quirin Hönig

„Dass die Leute seltener streiken, als andere Branchen, hat nichts mit der Liebe zum Arbeitgeber zu tun, sondern mit der Liebe zu den Gästen“, sagt Michael Gutmann, Geschäftsführer der NGG-Region Ulm-Aalen/Göppingen. Deswegen setze die NGG eher auf solche Aktionen wie diesen Informationsstand in der Ulmer Innenstadt. „Jeder, der hier läuft, geht gerne irgendwo essen oder trinken und daher glauben wir, so die meisten Menschen zu erreichen.“ Ähnliche Aktionen finden auch in Freiburg, Konstanz und Stuttgart statt.

In Baden-Württemberg müssen sich alle Gastronomie-Betriebe an den Tarif halten

An ihrem Infostand haben die Gewerkschaftler ein Plakat ausgelegt, auf dem Passantinnen und Passanten auflisten sollen, warum sie die Forderungen der NGG unterstützen. „Weil es mir nur gut schmeckt, wenn ich weiß, dass es den Beschäftigten in der Gastro gut geht“, schreibt jemand. „Weil die Kolleg*innen einen anstrengenden Job machen und dafür Wertschätzung verdienen“, jemand anderes.

Icon Vergrößern Passanten sollen auf ein Plakat schreiben, warum sie die Forderungen der NGG unterstützen. Foto: Michael Gutmann Icon Schließen Schließen Passanten sollen auf ein Plakat schreiben, warum sie die Forderungen der NGG unterstützen. Foto: Michael Gutmann

In Baden-Württemberg ist der Manteltarifvertrag in der Gastronomie, der Regelungen wie Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld und Arbeitszeit regele, allgemein verbindlich, erklärt Gutmann. „Das heißt, der gilt für alle Betriebe. Egal, ob sie Mitglied in dem Dehoga sind oder nicht.“ Auch ungelernte Kräfte und Auszubildende sind Teil des Tarifvertrags, mit eigenen Lohngruppen und tariflichen Leistungen. Die nächste Verhandlungsrunde mit dem Verband ist am 13. März. Die Dehoga bietet eine Lohnerhöhung von vier Prozent ab dem 1. Februar 2025 und weitere drei Prozent ab 1. März 2026 bei einer Laufzeit des Tarifes von 23 Monaten an. Das ist der NGG zu wenig.

Fachkräftemangel in der Gastronomie

„Wir fordern fünfzehn Prozent Lohnerhöhungen für alle, 200 Euro mehr für Auszubildende und den Einstieg in Gespräche über Wochenendzuschläge für die Gastronomie und Hotellerie“, sagt Gutmann. „Zudem darf kein Entgelt für Fachkräfte unter 3000 Euro pro Monat mehr existieren.“ Die geringe Bezahlung ist, laut Gutmann, einer der Hauptgründe, warum Angestellte in der Gastronomie aufhören. „Wenn wir mit den Leuten reden, die die Branche verlassen, sagen die zu 90 Prozent, dass sie mit dem Geld nicht leben können.“ Darunter litten auch die Betriebe.

Icon Vergrößern Die NGG verlangt eine Lohnerhöhung von 15 Prozent, Wochenendzuschläge und ein Einstiegsentgelt für Fachkräfte von mindestens 3.000 Euro Foto: Michael Gutmann Icon Schließen Schließen Die NGG verlangt eine Lohnerhöhung von 15 Prozent, Wochenendzuschläge und ein Einstiegsentgelt für Fachkräfte von mindestens 3.000 Euro Foto: Michael Gutmann

„Wir haben einen massiven Fachkräftemangel in der Branche“, erzählt Gutmann. „Ich kenne kaum einen Betrieb, der nicht händeringend Leute sucht hier in Ulm und Umgebung.“ Zusätzlich ist in den vergangenen Jahren die Zahl an Auszubildenden massiv gesunken und viele brechen auch ihre Ausbildung ab. „Da sagen wir halt, da muss man an die Arbeitsbedingungen ran.“

Am Ende der Aktion, die zwei Stunden dauerte, ist Michael Gutmann zufrieden. „Es waren Unmengen kurze und lange Gespräche mit Passanten und Interessierten sowie auch Beschäftigten oder ehemals Beschäftigten.“