Autofahrer will wenden und erfasst Motorradfahrer: 58-Jähriger wird schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat am Sonntag ein 58-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall in Niederstotzingen (Kreis Heidenheim) erlitten. Der Biker war nach Angaben der Polizei gegen 17.30 Uhr mit seiner Kawasaki in der Straße Große Gasse unterwegs. Ein 60-Jähriger fuhr mit seinem VW vor ihm in Richtung Günzburg. Der Autofahrer wollte wenden und lenkte sein Fahrzeug nach links. Dabei übersah er den von hinten heranfahrenden Motorradfahrer. Der krachte in die linke Seite des VW und wurde von seiner Maschine über das Auto geschleudert.

Der 58-Jährige kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Verkehrsdienst aus Heidenheim hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Der Sachschaden am total beschädigten Motorrad beträgt rund 5000 Euro, der am VW wird auf circa 25.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge wurde die Straße bis 18.45 Uhr komplett gesperrt. Auf den Autofahrer kommt nun eine Anzeige zu. (AZ)