Verletzte nach A7-Unfall: Verursacher flüchtet, Polizei sucht mit Hubschrauber

Auf der A7 kam es zu einem schweren Unfall. Der Verursacher flüchtete zu Fuß. Die Polizei suchte mit einem Hubschrauber, jetzt wurde er nahe Frankfurt gestoppt.

Bei einem Auffahrunfall auf der A7 bei Niederstotzingen (Kreis Heidenheim) sind drei Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Der Verursacher flüchtete nach Angaben der Polizei zu Fuß von der Unfallstelle. Er wurde mit einem Hubschrauber gesucht. Ermittelt wurde dann später von der Polizei in Mittelhessen.

Ein 64 Jahre alter Fahrer sei am Montagabend gegen 22 Uhr in Richtung Würzburg unterwegs gewesen, als ihm ein 38-Jähriger ungebremst auffuhr, teilte die Polizei in der Nacht zum Dienstag mit. Daraufhin seien beide Wagen ins Schleudern geraten. Eine weitere Fahrerin im Alter von 52 Jahren habe nicht rechtzeitig bremsen können und sei mit ihrem Wagen gegen das Auto des 64-Jährigen gekracht. Beide Insassen wurden dabei schwer verletzt.

Der Sachschaden beim Unfall wird auf circa 43.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die A7 gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Langenau ausgeleitet. Gegen 1.30 Uhr wurde die Sperrung wieder aufgehoben.

Unfall auf A7: Polizei zieht flüchtigen Veursacher in Hessen aus dem Verkehr

Der Verursacher des Unfalls blieb leicht verletzt und flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle. Der Mann wurde daraufhin per Polizeihubschrauber gesucht, gefunden wurde er zunächst nicht. Die Autobahnpolizei Mittelhessen teilte inzwischen mit, dass sie den gesuchten 38-Jährigen am Dienstagmorgen in Butzbach, nördlich von Frankfurt, aus dem Verkehr gezogen hat. Aufmerksame Zeugen hätten zuvor einen unsicher fahrenden Renault gemeldet.

Die Polizei stoppte den Mann. Die Beamten hätten schnell den Verdacht gehabt, dass der Fahrer Alkohol getrunken haben könnte. Ein Test bestätigte, dass er deutlich zu viel intus hatte. Bei ihren Überprüfungen fanden die Ermittler auch heraus, dass der Renault, mit dem der 38-Jährige unterwegs war, in der Nacht in Herbrechtingen-Bissingen gestohlen worden war. (dpa/AZ)