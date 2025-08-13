Kinder finden auf Spielplatz vergrabenes Messer: Polizei sucht Zeugen

Auf einem Spielplatz in Niederstotzingen (Landkreis Heidenheim) ist ein Messer auf einem Spielplatz vergraben worden. Entdeckt haben es am Dienstagnachmittag zwei Mädchen im Alter von acht und neun Jahren, als sie dort spielten.

Wie das Messer auf den Spielplatz im Fahrtalweg kam, ist bislang unklar. Es sei oberflächlich bei einem Klettergrüst vergraben gewesen und habe eine Klingenlänge von etwa 19 Zentimeter, teilt die Polizei am Mittwoch mit. Zu Schaden kam niemand.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die beobachtet haben, wer das Messer eingebuddelt hat. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07322/96530 entgegen genommen. (AZ)