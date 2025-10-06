Stadt und Verein wegen Räumungsklage vor Gericht: So geht es beim NTK Blau-Weiß weiter

Der Neu-Ulmer Tennis-Klub NTK Blau-Weiß steht weiter vor einer ungewissen Zukunft. Für das bislang von der Stadt Neu-Ulm gepachtete Vereinsgelände an der Steinhäule gibt es keinen gültigen Vertrag mehr. Der bisherige Pachtvertrag ist ausgelaufen. Ein neuer Vertrag nach dem Erbbaurecht, wie es die Stadt bei allen von Vereinen genutzten Gebäuden anstrebt, kam nicht zustande. Als strittig gilt die Finanzierung, im Raum stehen wohl 1,5 Millionen Euro. Die Stadtverwaltung legte daher eine Räumungsklage ein. Nun kam es vor dem Landgericht Memmingen zu einem Gütetermin. Zu einer finalen Einigung kam es dabei allerdings nicht.
Neu-Ulm/Memmingen
