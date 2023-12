Überraschung in Ulm? Ansbacher liegt bei OB-Stichwahl vorne

Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Ulm haben gewählt. Die Auszählung läuft, Herausforderer Martin Ansbacher liegt vorne. Alle Infos zur Stichwahl in unserem Liveblog.

Ulm hat gewählt. Am Sonntag, 17. Dezember, fand die Stichtwahl für das Amt des Oberbürgermeisters statt. Nach dem ersten Wahlgang gab es keine Gewinnerin und keinen Gewinner, die beiden stärksten Kandidierenden mussten sich in einer Stichwahl messen. Amtsinhaber Gunter Czisch ( CDU) holte 43,2 Prozent der Stimmen, auf Martin Ansbacher ( SPD) kam auf 29,7 Prozent. Die Wahlbeteiligung war mit 40,1 Prozent ähnlich hoch wie 2015, als Czisch zum ersten Mal das Rathaus erobert hatte. Aktuell läuft die Auszählung, vieles deutet auf ein enges Rennen hin. Sie erfahren es in unserem Liveblog, in dem wir alle aktuellen Nachrichten, Eindrücke und Ergebnisse zur OB-Wahl sammeln.

OB-Stichwahl in Ulm – Czisch gegen Ansbacher: Aktuelle Entwicklungen

Spannendes Rennen und ruhiger Wahlkampf bei OB-Wahl in Ulm

Das Rennen ist durchaus spannend. Denn die im ersten Wahlgang drittplatzierte Lena Schwelling (Grüne, 20,6 Prozent) hatte sich im Vorfeld selbst größere Chancen ausgerechnet. Auf eine Wahlempfehlung für die Stichwahl verzichtete sie.

Der Wahlkampf war weitgehend ruhig verlaufen, in einem Dutzend Podiumsdiskussionen hatten sich die Kandidierenden nahezu ausschließlich sachlich zu Ulmer Themen ausgetauscht. Lediglich Daniel Langhans, der Teil der Querdenker-Szene ist und seine Bewerbungsunterlagen auf den letzten Drücker eingereicht hatte, brachte Wirbel und Unruhe in die Gesprächsrunden. Langhans erreichte 2,6 Prozent der Stimmen. Angetreten war überdies und Thomas Treutler (parteilos, 3,8 Prozent).

Stichwahl in Ulm: Das ist der Termin

Weil sowohl Amtsinhaber Gunter Czisch (CDU, 43,2 Prozent) und sein stärkster Herausforderer Martin Ansbacher (SPD, 29,7 Prozent) die absolute Mehrheit verfehlten, werden die Wahlberechtigten in Ulm erneut an die Wahlurne gerufen. Wer dann die Mehrheit erreicht, wird Oberbürgermeister. Der Termin für die Stichwahl ist Sonntag, 17. Dezember 2023. Dann haben die Wahllokale von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Ab 18 Uhr werden die einlaufenden Wahlergebnisse im Rathaus und auf www.ulm.de präsentiert.

Vor acht Jahren hatte sich Czisch im ersten Wahlgang mit 52,9 Prozent der Stimmen gegen SPD-Mann Martin Rivoir (29,9 Prozent) durchgesetzt, zuvor war ein enges Rennen erwartet worden. Die Wahlbeteiligung hatte 43 Prozent betragen.

Diesmal galt Czisch im Vorfeld als klarer Favorit, die Lage der Stadt ist gut und vor allem finanziell steht Ulm auf sicheren Beinen. Mit Martin Ansbacher und Lena Schwelling traten die beiden naheliegenden Personen gegen ihn an. Beide sind seit Jahren in der Stadtpolitik verwurzelt und prägen die kommunale Arbeit ihrer Parteien. Schwelling ist zudem Landesvorsitzende der Grünen in Baden-Württemberg. Die Freien Wähler, die stark im Ulmer Gemeinderat vertreten sind, verzichten traditionell auf einen eigenen Kandidaten oder eine eigene Kandidatin und sprachen auch keine Empfehlung aus.

Die Amtszeit des neu gewählten Stadtoberhaupts beginnt am 1. März. Am 29. Februar steht die Vereidigung in einer Sondersitzung des Gemeinderats im Großen Sitzungssaal des Rathauses an.

Neuer Oberbürgermeister für Ulm: Wer wird gewählt?

Am Sonntag, 3. Dezember, entscheiden die Menschen in Ulm, wer in den kommenden acht Jahren als Oberbürgermeisterin oder Oberbürgermeister an der Spitze der Stadt stehen soll. Politische Entscheidungen trifft der Gemeinderat, der am 9. Juni 2024 für fünf Jahre neu gewählt wird. Der oder die OB hat Stimme und Vorsitz im Gemeinderat und in den Ausschüssen, leitet die Verwaltung mit ihren rund 4000 Beschäftigten und vertritt die Stadt nach außen.

OB-Wahl in Ulm am 3. Dezember 2023: Wer waren die Kandidaten?

Amtsinhaber Gunter Czisch (CDU) will seinen Sitz verteidigen. Lena Schwelling (Grüne) und Martin Ansbacher (SPD), beide schon seit Jahren in der Kommunalpolitik verankert, forderten ihn heraus. Zudem traten der Ulmer Comic-Händler Thomas Treutler und der in der Querdenker-Szene aktive Kommunikationsberater Daniel Langhans aus Pfaffenhofen an der Roth als unabhängige Kandidaten an.

Ulm wählt neuen Oberbürgermeister: Wer darf wählen?

91.500 Menschen in Ulm waren zur Wahl aufgerufen. Wählen darf, wer mindestens 16 Jahre alt ist, seinen Hauptwohnsitz in Ulm hat, sich am Wahltag seit mindestens drei Monaten in Ulm aufhält und die Staatsbürgerschaft eines EU-Lands besitzt.

Oberbürgermeister-Wahl 2023 in Ulm: Wie wird gewählt?

Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Stimme. Die Wahllokale waren am Sonntag, 3. Dezember, von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Auch Briefwahl ist möglich, die Stadt Ulm rechnet mit 22.000 Briefwahlscheinen – das wären fast dreimal so viele wie bei der bislang letzten Wahl 2015.

Wann steht das Ergebnis der OB-Wahl in Ulm fest?

Ab 18 Uhr werden die einlaufenden Wahlergebnisse im Rathaus und auf www.ulm.de präsentiert. Das amtliche Wahlergebnis stellt der Gemeindewahlausschuss am 7. Dezember fest. Sofern im ersten Wahlgang niemand mehr als 50 Prozent der Stimmen erreicht, gibt es am Sonntag, 17. Dezember, eine Stichwahl zwischen den beiden Personen, für die sich die meisten Wählerinnen und Wähler ausgesprochen haben.

Wie endete die bislang letzte Oberbürgermeister-Wahl in Ulm?

Der vorherige Oberbürgermeister Ivo Gönner (SPD) war 2015 nicht mehr angetreten. Als Nachfolger setzte sich bei der Wahl am 29. November 2013 Gunter Czisch (CDU) mit 52,9 Prozent der Stimmen im ersten Wahlgang durch. Martin Rivoir (SPD) erreichte 29,9 Prozent der Stimmen, Birgit Schäfer-Oelmayer (Grüne) 7,8 Prozent, Anja Hirschel (Piraten) 4,8 Prozent, Ralf Milde 2,8 Prozent, Lisa Collins 1,0 Prozent und Sevda Caliskan 0,6 Prozent der Stimmen.