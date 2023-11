Kandidaten, Ergebnis, Termin: Was Sie zur OB-Wahl in Ulm wissen müssen

Die Menschen in Ulm wählen am Sonntag, 3. Dezember, ihren neuen Oberbürgermeister oder ihre neue Oberbürgermeisterin. Alles Wichtige zur Wahl auf einen Blick.

Seit acht Jahren steht Gunter Czisch an der Spitze Ulms. Bei der Wahl am Sonntag, 3. Dezember 2023, will der 60-Jährige das Amt des Oberbürgermeisters verteidigen. Drei Männer und eine Frau wollen ihm den Sitz streitig machen. Alle wichtigen Fakten zur Wahl im Überblick.

Neuer Oberbürgermeister für Ulm: Wer wird gewählt?

Am Sonntag, 3. Dezember, entscheiden die Menschen in Ulm, wer in den kommenden acht Jahren als Oberbürgermeisterin oder Oberbürgermeister an der Spitze der Stadt stehen soll. Politische Entscheidungen trifft der Gemeinderat, der am 9. Juni 2024 für fünf Jahre neu gewählt wird. Der oder die OB hat Stimme und Vorsitz im Gemeinderat und in den Ausschüssen, leitet die Verwaltung mit ihren rund 4000 Beschäftigten und vertritt die Stadt nach außen.

OB-Wahl in Ulm am 3. Dezember 2023: Wer tritt an?

Amtsinhaber Gunter Czisch (CDU) will seinen Sitz verteidigen. Lena Schwelling (Grüne) und Martin Ansbacher (SPD), beide schon seit Jahren in der Kommunalpolitik verankert, fordern ihn heraus. Zudem treten der Ulmer Comic-Händler Thomas Treutler und der in der Querdenker-Szene aktive Kommunikationsberater Daniel Langhans aus Pfaffenhofen an der Roth als unabhängige Kandidaten an.

Ulm wählt neuen Oberbürgermeister: Wer darf wählen?

91.500 Menschen in Ulm sind zur Wahl aufgerufen. Wählen darf, wer mindestens 16 Jahre alt ist, seinen Hauptwohnsitz in Ulm hat, sich am Wahltag seit mindestens drei Monaten in Ulm aufhält und die Staatsbürgerschaft eines EU-Lands besitzt.

OB-Wahl 2023 in Ulm: Wie wird gewählt?

Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Stimme. Die Wahllokale sind am Sonntag, 3. Dezember, von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Auch Briefwahl ist möglich, die Stadt Ulm rechnet mit 22.000 Briefwahlscheinen – das wären fast dreimal so viele wie bei der bislang letzten Wahl 2015.

Wann steht das Ergebnis der OB-Wahl in Ulm fest?

Ab 18 Uhr werden die einlaufenden Wahlergebnisse im Rathaus und auf www.ulm.de präsentiert. Das vorläufige Ergebnis steht voraussichtlich am Wahlabend zwischen 19 und 19.30 Uhr fest. Das amtliche Wahlergebnis stellt der Gemeindewahlausschuss am 7. Dezember fest. Sofern im ersten Wahlgang niemand mehr als 50 Prozent der Stimmen erreicht, gibt es am Sonntag, 17. Dezember, eine Stichwahl zwischen den beiden Personen, für die sich die meisten Wählerinnen und Wähler ausgesprochen haben.

Wie endete die bislang letzte Oberbürgermeister-Wahl in Ulm?

Der vorherige Oberbürgermeister Ivo Gönner ( SPD) war 2015 nicht mehr angetreten. Als Nachfolger setzte sich bei der Wahl am 29. November 2013 Gunter Czisch (CDU) mit 52,9 Prozent der Stimmen im ersten Wahlgang durch. Martin Rivoir (SPD) erreichte 29,9 Prozent der Stimmen, Birgit Schäfer-Oelmayer (Grüne) 7,8 Prozent, Anja Hirschel (Piraten) 4,8 Prozent, Ralf Milde 2,8 Prozent, Lisa Collins 1,0 Prozent und Sevda Caliskan 0,6 Prozent der Stimmen.