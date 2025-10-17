OB-Wahl 2026 in Neu-Ulm: Die Grünen schicken Michael Mehren ins Rennen

Der dritte Kandidat und damit der zweite Herausforderer von Amtsinhaberin Katrin Albsteiger (CSU) steht fest: Für die am 8. März 2026 stattfindende Oberbürgermeisterwahl in Neu-Ulm haben die Neu-Ulmer Mitglieder von Bündnis 90/Die Grünen am Donnerstag in ihrer Aufstellungsversammlung ihren Kandidaten gewählt: Michael Mehren, der Sprecher des Ortsverbandes, setzte sich gegen Mitbewerber Jonas Karwe durch, wie Cornelia Festl, die Grünen-Fraktionsvorsitzende im Neu-Ulmer Stadtrat im Nachgang mitteilt. Auch über die Liste für die Stadtratswahl wurde abgestimmt.

Michael Mehren habe die Mitglieder mit seinen Ideen für ein zukunftsfähiges Neu-Ulm überzeugt. Er habe sich in seiner Rede auf die langfristige Stadtentwicklung mit dem Zeithorizont 2050 fokussiert. Angesichts der prognostizierten Bevölkerungszunahme in Neu-Ulm sagte er: „Wir gestalten heute die Lebensrealität der nächsten Generationen. Dazu gehören bezahlbarer Wohnraum, kluge Nachverdichtung und ein starker gesellschaftlicher Zusammenhalt.“

OB-Wahl 2026 in Neu-Ulm: Worauf Michael Mehren (Grüne) seinen Schwerpunkt legt

Ein Schwerpunkt ist für ihn die nachhaltige Stadtplanung. Diese schaffe mehr Aufenthaltsqualität, stärke den Einzelhandel sowie die Gastronomie und ziehe private Investitionen an. Darüber hinaus mache sie Neu-Ulm lebenswerter und leiste einen Beitrag zum Klimaschutz. Mit dem Bevölkerungswachstum werde auch der Verkehr weiter zunehmen. Eine echte Herausforderung, für die jetzt mutige Schritte ergriffen werden müssen. „Ein paar Schilder mit ‚Bitte mit Rücksicht radeln‘ ersetzen keine gute Radinfrastruktur. Wir brauchen durchgehende, sichere und gut beleuchtete Rad- und Fußwege in ganz Neu-Ulm“, so Mehren.

Bezogen auf die schwierige Finanzlage der Stadt habe er deutlich gemacht, dass er sich für klare Prioritäten bei der Stadtplanung, Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen, dem Wohnen und dem Zusammenhalt innerhalb Neu-Ulms einsetzen wolle. „Es kann nicht sein, dass eine wichtige Fahrradstraße für 150.000 Euro auf die lange Bank geschoben wird, während gleichzeitig für 1,5 Millionen Euro eine Zuschauergalerie in einer Schulturnhalle beschlossen wird.“

Grünen-Kandidat für OB-Wahl in Neu-Ulm: Infos zu Michael Mehren

Michael Mehren ist 34 Jahre alt und lebt seit 2019 in der Neu-Ulmer Innenstadt zur Miete. In seiner beruflichen Tätigkeit als Systemingenieur bei Bosch Rexroth in Elchingen sieht Mehren eine wichtige Qualifikation für das angestrebte Amt: „Ich arbeite täglich mit komplexen Problemen. Ich suche nach Lösungen, die funktionieren – nicht nach Schlagzeilen.“ Er ist Sprecher des Ortsverbandes und seit 2024 Mitarbeiter der Grünen Stadtratsfraktion, wodurch er mit den aktuellen Projekten und Themen Neu-Ulms vertraut sei. Zu seinen größten Leidenschaften zählen die Berge sowie Sport; in diesem Jahr überquerte er die Alpen übequert und nahm das dritte Mal am Einstein-Halbmarathon teil.

Icon vergrößern Diese Personen stehen bei der Stadtratswahl 2026 in Neu-Ulm für die Grünen auf der Liste. Foto: Grüne Neu-Ulm Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Diese Personen stehen bei der Stadtratswahl 2026 in Neu-Ulm für die Grünen auf der Liste. Foto: Grüne Neu-Ulm

Auch haben die Neu-Ulmer Grünen am Donnerstag die Liste für die Stadtratswahl gewählt. Mehr als die Hälfte der Plätze ist mit weiblichen Kandidatinnen besetzt. Auf Platz 1 der Liste steht die aktuelle Fraktionsvorsitzende Cornelia Festl, auf Platz 2 der OB-Kandidat Michael Mehren. Auf den weiteren Plätzen folgen Anja Harms (Pfuhl), Stadtrat Alpay Artun (Stadtmitte), Ute Mühlbauer (Offenhausen) sowie Jonas Karwe, Gabriele Burmann, Stadtrat Tilman Hirth (alle Stadtmitte), Alexandra Demaria (Wiley) und Ludwig Ott (Reutti). Die derzeitigen Stadträte Ursula Griemens-Brenner (Holzschwang) und Walter Zerb (Ludwigsfeld) folgen auf den Plätzen 11 und 12. Die derzeitige 3. Bürgermeisterin Gerlinde Koch (Platz 31) sowie die Stadträte Ute Seibt (Platz 29), Bernhard Wiesner (Platz 32) und Ernst Burmann streben kein neues Mandat an. (AZ)