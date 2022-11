59-jährige Autofahrerin wird bei Unfall schwer verletzt

Weil wegen einer Baustelle die Verkehrsführung geändert wurde, kommt eine Autofahrerin wohl auf die Gegenfahrbahn. Es kommt zum Unfall. Die Frau wird schwer verletzt.

Bei einem Unfall am Sonntagvormittag bei Oberdischingen im Alb-Donau-Kreis ist eine 59-Jährige schwer verletzt worden. Sie kam in ein Krankenhaus.

Wie die Polizei am Montag mitteilt, war die Frau kurz vor 9 Uhr in einem VW von Donaurieden in Richtung Oberdischingen unterwegs. In einer Baustelle bemerkte sie wohl den geänderten Fahrbahnverlauf nicht. Sie geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem Ford eines 29-Jährigen zusammen.

Durch den Aufprall kam der Ford nach rechts in eine Böschung ab. Die Unfallverursacherin erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Die total beschädigten Autos mussten abgeschleppt werden. Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 18.000 Euro. (AZ)