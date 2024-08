Abschleppwagen von Autohändler-Gelände gestohlen: Polizei sucht Zeugen

In Oberdischingen (Alb-Donau-Kreis) ist in der Nacht auf Mittwoch ein Abschleppwagen gestohlen worden. Der Diebstahl ereignete sich nach Polizeiangaben zwischen Mitternacht und 1 Uhr in der Straße Unter der Halde. Ein bislang Unbekannter brach dort einen Abschleppwagen der Marke Renault Master auf und startete auf unbekannte Art und Weise das Fahrzeug auf dem Gelände eines Autohändlers. Anschließend fuhr er in unbekannte Richtung davon.

Die Polizei Ehingen hat die Ermittlung aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 07391/588-0. An dem gestohlenen Renault Master war das Kennzeichen UL-HM 957 angebracht. (AZ)