Bei Rot über die Ampel: Zwei Verletzte bei Unfall auf B311

Bei einem Unfall am Dienstagvormittag bei Oberdischingen (Alb-Donau-Kreis) sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben fuhr ein 67-Jähriger kurz nach 10 Uhr auf der B311 in Richtung Ehingen. An der Ampelanlage bei Oberdischingen fuhr der Fahrer des Mercedes geradeaus über die rote Ampel. Zeitgleich fuhr ein 69-Jähriger in den Kreuzungsbereich ein. Er kam mit seinem BMW aus Richtung Ersingen und bog nach links auf die Bundesstraße ein. Im Kreuzungsbereich stießen die Autos zusammen. Beide Unfallbeteiligten wurden an der Unfallstelle behandelt und kamen im Anschluss mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser. Die nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden. (AZ)

