Buntes Faschingstreiben in der Klosterkirche und drumherum

In der Klosterkirche in Oberelchingen ist es proppenvoll, draußen geht es bunt zu. Nach der Narrenmesse sind Hoheiten, Soldaten und wilde Gesellen unterwegs.

Krapfen und Schnaps an der Kirchentür, Guggenmusik statt Orgelmusik und ein guter Draht nach oben: Als die Närrinnen und Narren am Sonntag am Ende der Oberelchinger Narrenmesse aus der proppenvollen Klosterkirche traten, kam die Sonne durch die dunklen Wolken. Rund ums Martinstor, wo es Gegrilltes und Glüh-Caipirinha gab, ging es bunt zu.

Besonders viel zu sehen: Hoheiten vom französischen Hof und Napoleons Truppen, aber auch wilde Gestalten, Smileys und Prinzessinnen. In der Faschingshochburg Oberelchingen geht das Treiben am Klosterberg bis Dienstag weiter. (köd)

Lesen Sie dazu auch