Einbruch: Täter scannen Autoschlüssel und durchwühlen Fahrzeuge

Auf eher ungewöhnliche Art und Weise haben sich Einbrecher Zutritt zu Fahrzeugen in Oberelchingen verschafft. Die Polizei sucht nun Zeugen.

In Oberelchingen sind Fahrzeuge in der Nacht zum Mittwoch durchwühlt worden. Aus einem Wagen wurde nach Angaben der Polizei Bargeld gestohlen.

Wie die Polizei mitteilt, wurden die drei im Lindenweg geparkten Autos gegen 2.20 Uhr durch bislang unbekannte Täter unberechtigter Weise geöffnet. Die Täter scannten hierzu vermutlich die Sendefrequenz der jeweiligen Fahrzeugschlüssel, die sich im Bereich der Haustüre befanden, und öffneten im Anschluss die dazugehörigen Fahrzeuge.

In zwei Fällen wurden die Autos geöffnet und durchwühlt, in einem Fall wurde Bargeld aus dem Fahrzeug entwendet. Zu Sachschäden an den Fahrzeugen kam es nicht. Zeugen, die sachdienliche Angaben tätigen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm zu melden. (AZ)