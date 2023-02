"Greane Krapfa" begeistern: So war die Prunksitzung in Oberelchingen

Bei der Prunksitzung der "Greanen Krapfa" in Oberelchingen gibt es viel zu lachen. Dafür sorgen unzählige Mitwirkende und einige Gäste.

Oberelchingens Klosterberg ist ein karnevalistisches Epizentrum – und das ganz ohne große Selbstdarstellung, dafür mit richtig viel Freude an humoristischer Kreativität. Das stellten die Greane Krapfa im Jubiläumsjahr der "66" bei ihrer Prunksitzung im Konstantin-Vidal-Haus mit unzähligen Mitwirkenden und mit einigen Gästen aus Harthausen, aus Sonthofen und von den Därles Bärbla unmissverständlich und mit "Raketen" für besonders gelungene Darbietungen unter Beweis.

Beste Stimmung bei der Prunksitzung im Konstantin-Vidal-Haus

Es ist schwer zu sagen, wer denn nun für die meisten Lacher und die größte Begeisterung sorgte. In die Endrunde einer solchen Entscheidung kämen sicher Achim Götz alias "D'r Weagmacher" und das Männertanzballett "Die Grazien vom Klosterberg", während akrobatisch die Tanzmariechen Annika Birner und Annika Herter mit Riesenbeifall an der Spitze stehen.

22 Bilder Begeisterte Närrinnen und Narren bei der Prunksitzung der "Greane Krapfa" in Oberelchingen Foto: Dagmar Hub

Achim Götz hatte die Lacher auf seiner Seite, nahm er doch im gewitzten Rundumschlag die "große" wie auch die Elchinger Politik aufs Korn und verglich Olaf Scholz' Erinnerungslücken mit der Größe des Elchinger Schuldenberges. Dass Politiker und Politikerinnen wechselnd die verschiedensten Posten besetzen, umschrieb Götz so: "Minister ist Minister, egal welcher, Hauptsache versorgt. Aber würden Sie zu einem Zahnarzt gehen, der letzte Woche noch Frauenarzt war?"

Während das Sonthofener Männerballett als kampfbereite Wikinger jede Menge Männlichkeit auf die Bühne brachte, amüsierten die "Grazien vom Klosterberg", indem sie sich zu "Sailing" und dem "Drunken sailor" just mit den klassischen Gardetänzen beschäftigt hatten – köstlich, wenn auch der Spagat noch etwas der Übung bedarf.

So feiern Närrinnen und Narren den Fasching in Elchingen

Dass in Oberelchingen tolle Jugendarbeit bei den Garden betrieben wird, trägt Erfolge: 27 Tänzerinnen hat die Prinzengarde, und die sind so beachtlich, dass sie es in dieser Saison ins Fernsehen schafften. Die Kleinsten sind zwischen zwei und fünf Jahren alt, aber streben schon nach dem Können der Großen. Die fünfjährige Liara zum Beispiel wagte sich als Tanzmariechen bereits solistisch auf die Bühne.

Für Jubel sorgte der Auftritt der 15-jährigen Annika Birner, die zu Beethovens "Ode an die Freude" auf höchstem Niveau tanzte. Frauentanzgruppen, Junioren- und Kindergarden und die United Dance Band brachten sich mit viel Engagement ein, einzig der extrem laute Auftritt der Blech Beat Gugga war in der Halle ein Angriff aufs Hörvermögen der Besucher und Besucherinnen, die größtenteils maskiert gekommen waren und unter denen doch am Heiligen Berg etliche Bettelmönche und Pilger saßen.