Oberelchingen

17:30 Uhr

Greane Krapfa: Faschingsspaß aus dem "närrischen Homeoffice"

Plus Wieder musst die Prunksitzung der Oberelchinger Greane Krapfa als Videkonferenz stattfinden. Dabei wurde es ein wenig nostalgisch und wehmütig.

Von Andreas Brücken

Mit einer Zeitreise ins Jahr 2009 eröffnete der Ältestenrat der Greane Krapfa, Bernd Bitterle, die diesjährige Prunksitzung. "A bisserl fröhlich, a bisserl selig und das Herz voller Sonnenschein", sang damals das Urgestein Willi Beer als damaliger Sitzungspräsident in der Brühlhalle. Bitterle griff den Liedtext auf: "A bisserl wehmütig", sagte er, denn die Besucherreihen auf dem "Heiligen Berg" von Oberelchingen blieben auch in diesem Jahr wieder leer, während die Veranstaltung per Videoschaltung an die Mitglieder übertragen wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .