Lkw krachen immer wieder dagegen: Martinstor muss gesperrt werden

Immer wieder fahren zu große Fahrzeuge durch den historischen Torbogen an der Klostersteige – und hinterlassen Schäden. Jetzt muss erneut ausgebessert werden.

Immer wieder krachen größere Fahrzeuge gegen das Martinstor an der Klostersteige in Oberelchingen und hinterlassen entsprechende Beschädigungen. "Es häuft sich in letzter Zeit", sagt Stefan Kopp von der Abteilung Bürgerdienste, Ordnung und Soziales bei der Gemeinde Elchingen. Nun reagiert die Verwaltung. Wieder einmal sei eine Vollsperrung des historischen Torbogens unumgänglich, heißt es.

Um noch vor der anstehenden Frostperiode die Schäden beheben zu können, wird der Torbogen an diesem Dienstag, 11. Oktober, von 8 bis 17 Uhr, sowie am kommenden Dienstag, 18. Oktober, zwischen 8 und 20 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.

Martinstor in Oberelchingen gesperrt: Umleitung ist nicht ausgeschildert

Die Zufahrt sei bis zum Torbogen von beiden Seiten möglich. Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrende könnten die Fußwege um den Torbogen nutzen. Wer mit dem Rad unterwegs ist, wird gebeten abzusteigen. Aufgrund der geringen Sperrzeiten wird keine Umleitung ausgeschildert. Die Umleitung verläuft über Unterelchingen - Unterelchinger Weg, Bahnhofstraße, Blumenstraße, und Klosterstraße.

Wie Kopp berichtet, sei es in diesem Jahr schon sieben Mal vorgekommen, dass Fahrzeuge dagegen fuhren. "Zum Teil große Lkw mit Sattelzug", so Kopp. "Viele fahren nach Navi." Und das, obwohl von der einen Seite vier, von der anderen Seite drei Schilder auf die Mindestmaße aufmerksam machen: Nur Fahrzeuge mit einer maximalen Höhe von 2,70 Meter und einer Breite von 2,30 Meter dürfen passieren.

Sofern die Verwaltung es mitbekomme, werde immer gleich Anzeige erstattet. In manchen Fällen würden Anwohner sogar ein Foto liefern können, so dass Übeltäter ermittelt werden können. Jene müssten dann auch die Kosten tragen, so Kopp. Wie hoch der entstandene Schaden insgesamt ist, war nicht zu erfahren. (AZ/krom)