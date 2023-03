Heimische Orchester proben mit Jacob de Haan, einem Superstar der Blasmusik

Plus In der Szene ist Blasmusik-Komponist Jacob de Haan ein Star. Nun bot er 85 Musikern aus elf Orchestern der Region die Gelegenheit, mit ihm zu proben und aufzutreten.

Eine gewisse Aufregung ist allen Beteiligten anzumerken – wann hat man schon mal die Gelegenheit, mit einem "Superstar" aufzutreten, von ihm zu lernen? Ein solcher Superstar ist Jacob de Haan, Jahrgang 1959, in der Blasmusik-Szene. Er war nun in Oberelchingen zu Gast und probte mit rund 80 Musikerinnen und Musikern aus der Region.