Zwischenrufe und Nazivergleich stören Hofreiter-Auftritt in Elchingen

Plus Anton Hofreiter muss kritische Fragen zur Klimapolitik und zur militärischen Unterstützung der Ukraine beantworten. AfD-Anhänger beschimpfen den Grünen.

Von Sebastian Mayr

Es ist kurz nach 19.30 Uhr. Der Redner in Wanderschuhen, zerschlissenen Jeans und Sakko ist schon einige Male unterbrochen und verlacht worden. Da steht ein Mann in der letzten Reihe auf ruft: "Ich bin auch nicht dafür, was der Herr Hofreiter sagt, aber ihr müsst euch an die Regeln halten." Beifall brandet auf, und zumindest für ein paar Augenblicke wird es ruhiger im Oberelchinger Konstantin-Vidal-Haus. Rund 120 Menschen sind am Montagabend gekommen, um dem Grünenpolitiker Anton Hofreiter zuzuhören oder um ihm ins Wort zu fallen. Der Bundestagsabgeordnete beantwortet mit schwankender Geduld Fragen, Vorhaltungen und Beleidigungen.

Der 53-Jährige ist der erste prominente Grüne, der im Wahlkampf im Landkreis auftritt. Am Sonntag, 17. September, wollen sich die beiden bayerischen Fraktionsspitzen Katharina Schulze und Ludwig Hartmann auf dem Neu-Ulmer Petrusplatz Fragen stellen. Dass Hofreiter polarisiert, ist nicht neu. Doch sein Werben für militärische Unterstützung der Ukraine hat ihm zum Feindbild vieler gemacht, die sich für ein Ende dieser Hilfen einsetzen. Viele Fragen, denen sich Hofreiter am Montagabend stellen muss, dreht sich um das Kämpfen und sind mit Kritik verknüpft.

