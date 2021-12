Oberfahlheim

vor 16 Min.

Das Kunstmuseum in Oberfahlheim fragt: Warum lieben wir den Schneemann?

Der Schneemann hat in Jahrhunderten einen Image-Wandel durchlebt. Seine Entwicklung zeichnet die Ausstellung in Oberfahlheim nach,

Plus Eine kleine Ausstellung im Kunstmuseum in Oberfahlheim geht dem Kult um den Schneemann auf den Grund - und stößt dabei auf Kunst, Kitsch und Legenden.

Von Veronika Lintner

Er ist ein eiskalter Mann. So einer, den man besser nur mit Handschuhen anfasst. Auf alles, was sonnig strahlt, reagiert er sowieso höchst empfindlich - und trotzdem ist er der Sympathieträger schlechthin in der kalten Jahreszeit. Der Schneemann. Woher diese Figur stammt, wie sie Kinder begeistert und Kultur und Zeitgeist erobert, das zeigt nun eine kleine Ausstellung im Museum für bildende Kunst in Oberfahlheim. Der Titel: "Der Schneemann – Geschichte(n) eines Winterhelden".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen