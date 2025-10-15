Gertrud Miller gewinnt 1000 Euro in unserem Bilderrätsel

Jeden Tag verlost unsere Redaktion derzeit 1000 Euro in bar unter allen, die sich mit der richtigen Lösung zu unserem Bilderkombinationsrätsel melden. Dass in der Dienstagsausgabe natürlich nichts anderes als die „Tigerente“ gesucht sein konnte, wusste unter anderem Gertrud Miller aus Oberfahlheim. Wie jeden Tag griff sie zum Hörer und meldete das Lösungswort. Nun hatte sie Glück und darf sich über das Preisgeld freuen.

Die 94-Jährige hatte an diesem Tag deshalb gleich doppelt Grund zu feiern. Es war nämlich auch der Geburtstag ihres Enkels, der seiner Oma gelegentlich beim Rätseln hilft. „Ich mache auch immer die Kreuzworträtsel, da bekommt er auch die ein oder andere Frage ab“, erzählt Gertrud Miller. Dank des Gewinns in Höhe von 1000 Euro fiel die großmütterliche Geburtstagsspende für den Enkel nun auch etwas höher als sonst üblich aus. Miller plant mit dem Gewinn zudem, ihre Familie zum Essen einzuladen. In der schon in wenigen Wochen beginnenden Adventszeit will sie zudem Teile ihres Gewinns an karitative Zwecke zu spenden.

Miller liest jeden Tag ausführlich ihre Zeitung. Das Bilderrätsel findet sie für gewöhnlich leicht lösbar. Bei der nun gefragten „Tigerente“ habe sie aber tatsächlich einen Moment länger überlegen müssen, sagt sie. Umso verdienter ist dafür das Preisgeld, das ihr noch am selben Tag überreicht wurde. (fwo)