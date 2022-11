Kirchenchor Oberfahlheim feiert Jubiläum: "Wir singen einfach alle gerne"

Plus Das Ensemble besteht seit 40 Jahren, und fünf der Sängerinnen sind bereits seit der Gründung mit dabei. Was die Frauen sich wünschen.

Es ist schon ein fröhliches, eingeschworenes Ensemble, dieser Kirchenchor aus Oberfahlheim. Neun Frauen sind es, die den kirchlichen Gesang dort hochhalten. Tanja Röcken ist die Leiterin des Chors und fünf Mitglieder sind seit der Gründung des Kirchenchors vor 40 Jahren bis heute dabei: Adelinde Merkel, Helga Blösch, Luise Werner, Elisabeth Huber und Doris Wagner.