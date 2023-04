Oberfahlheim

vor 19 Min.

Ausstellung widmet sich der nackten Wahrheit und dem Auge des Betrachters

Plus Die neue Schau im Landkreis-Museum in Oberfahlheim mit dem Titel "Look at me!" wirft einen Blick auf sehr unterschiedliche Darstellungen des Menschen.

Von Dagmar Hub Artikel anhören Shape

Das Museum für Bildende Kunst in Oberfahlheim nutzt die Gunst der Stunde: Weil es noch eine Weile dauern wird, bis die neue Dauerausstellung fertig ist, zeigt das Museum des Landkreises Schätze seiner ungefähr 600 Objekte umfassenden Sammlung. Der Fokus ist dabei auf den dargestellten Menschen gerichtet. „Look at me!“ lautet der Titel dieser von Daniela Deplano kuratierten Schau – höchst aktuell in Zeiten von Selfie und Selbstdarstellung in den sozialen Medien.

Der unerwartete Blick in den Spiegel

Man betritt einen Raum und sieht sich selbst unerwartet porträtiert zwischen zwei Ölgemälden des 1852 in Neu-Ulm geborenen Malers Karl Eckeler. Zwei Männergesichter, fein und detailreich gearbeitet – ein strenger, leicht abschätzig blickender Pfarrer Josef Kley mit verschränkten Armen und der 25-jährige Künstler im Selbstporträt, ein Bohemien seiner Zeit mit Zigarre und Goldringen. Und dazwischen überraschend der Blick auf das eigene Ich im Spiegel. Dieses Spiel hat mehrere Hintergründe, sind zum einen doch die betrachtenden Menschen immer auch Teil des Kunstwerkes, weil in ihren Köpfen das Werk erst gedeutet und erst wirklich „fertig“ wird, sagt Museumspädagogin Sabine Moser. Aber freilich enthält das Selbstporträt auch andere Aspekte – zum Beispiel wird der Besucher animiert, sich selbst im Spiegel anzuschauen und ein Selbstporträt von sich anzufertigen. Und: Es fühlt sich auch irgendwie seltsam an, sich mit den gewichtig-würdig dargestellten Männern des 19. Jahrhunderts in Alltagskleidung in einer Reihe zu finden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen