Treffpunkt Museum: Neues Kulturangebot kommt gut an

Unter dem Motto "Kunst, Kultur und Kaffeeklatsch" sollen in diesem Jahr regelmäßig Seniorinnen und Senioren zusammenkommen und gemeinsam kreativ werden. Der Auftakttermin in Oberfahlheim war ein Erfolg.

"Treffpunkt Museum. Kunst, Kultur und Kaffeeklatsch" heißt das neue Kunst- und Kulturprojekt für Senioren. In den vier Landkreismuseen können sie dabei zusammenkommen und selbst kreativ werden. Den spannenden Anfang machte das Museum für bildende Kunst in Oberfahlheim.

Passend zur aktuellen Sonderausstellung "Look at me“ schufen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eigene Bilder. Museumspädagogin Sabine Moser beschrieb mit Worten das Bild "Bollenflug II“ von Marlis Albrecht, das die Frauen und Männer an einer Staffelei nachzeichneten, ohne das Original selbst je gesehen zu haben. Heraus kamen die unterschiedlichsten Interpretationen.

Museumsleiterin Franziska Honer erklärt: "Die Treffpunkte Museum sind an den jeweiligen Kreismuseen aktuell nur als dreiteilige Veranstaltungsreihe geplant." Doch das positive Feedback bislang habe gezeigt, dass Interesse für interaktive Kunst- und Kulturveranstaltungen da sei. Honer weiter: "Gerne möchten wir den Treffpunkt Museum bald regelmäßig anbieten."

Die Treffpunkte sind vorwiegend ein Angebot an ältere Menschen. Sie sollen Raum für Begegnungen schaffen und Einsamkeit verringern. Veranstaltet werden sie von einem Team aus der Gesundheitsregion plus, des Landkreises Neu-Ulm, des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) und der Kreismuseen.

So kann man sich für den nächsten "Treffpunkt Museum" anmelden

Eine Anmeldung für die nächsten Termine in Oberfahlheim ist noch möglich. Diese sind Freitag, 5. Mai, von 10 bis 11.30 Uhr im Museum für bildende Kunst und Freitag, 12. Mai, 10 Uhr mit einer Exkursion zum Bayerischen Bienenmuseum Illertissen. Anmeldungen nimmt Beate Müller unter der Telefonnummer 07308/814 1003 oder per E-Mail an beate.mueller@nersingen.de entgegen. Bei der Anmeldung für die Exkursion zum Bienenmuseum sollte mit angegeben werden, ob man eigenständig oder in einer Fahrgemeinschaft ab Nersingen nach Illertissen fahren möchte.

Die "Treffpunkte Museum“ in den anderen Kreismuseen finden wie folgt statt:

Im Bayerischen Bienenmuseum im Juni

im Juni Im Archäologischen Park Kellmünz im Juli

Im Klostermuseum Roggenburg im September

Die genauen Termine und Uhrzeiten werden noch bekannt gegeben. Nähere Informationen gibt es beim Museumsmanagement unter 0731/704042014 oder per E-Mail an kreismuseen@lra.neu-ulm.de. (AZ)