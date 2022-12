Mann greift Schulkinder in Oberkirchberg an: 14-Jährige ist tot

SEK-Einsatz der Polizei in Oberkirchberg: Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein Mann Mädchen auf dem Schulweg angegriffen und verletzt. Eine 14-Jährige ist gestorben.

Eines der Mädchen ist tot, das andere schwer verletzt: Ein Mann soll am Montagmorgen in Oberkirchberg im Alb-Donau-Kreis zwei Jugendliche auf dem Weg zur Schule angegriffen und schwer verletzt haben. Die Polizei war mit starken Kräften vor Ort, unter anderem mit einem Spezialeinsatzkommando (SEK). Ein Gebäude an der Kreuzung Bucher Straße/Dietenheimer Straße wurde gestürmt. Mehrere Personen, darunter wohl auch ein Verdächtiger wurden festgenommen. Während die Ermittlungen andauern, teilt die Polizei am frühen Nachmittag die traurige Nachricht auf Nachfrage mit: Eines der Opfer ist gestorben.

Nach bisherigen Erkenntnissen hat der Mann gegen 7.30 Uhr die zwei Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren auf dem Weg zur Schule angegriffen. Sie waren mutmaßlich auf dem Weg zur Bushaltestelle. Die beiden Kinder seien dabei schwer verletzt worden, wurden vom Rettungsdienst betreut und kamen anschließend in ein Krankenhaus. Offen ließ ein Polizeisprecher auch, auf welche Weise sie verletzt wurden. Ob beispielsweise eine Waffe im Spiel war.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Die Polizei ist in Oberkirchberg mit Spezialkräften im Einsatz – ein Mann hat wohl zwei Mädchen angegriffen und verletzt. Mittlerweile soll die Polizei ein Gebäude gestürmt und einen Verdächtigen festgenommen haben. Video: Michael Kroha

Polizeieinsatz in Oberkirchberg: SEK umstellt ein Haus

Der verdächtige Mann hatte sich zwischenzeitlich in ein Haus zurückgezogen und sich dort verschanzt. Spezialkräfte der Polizei umstellten das Gebäude. Gleichzeitig fanden Straßenkontrollen statt. Gegen circa 10 Uhr gab Polizeisprecher Wolfgang Jürgens bekannt, dass der Zugriff erfolgt war. Die Beamten hätten in dem Gebäude drei Personen angetroffen. Bei einer soll es sich auch um mutmaßlichen Täter handeln.

In Oberkirchberg lief am Montagmorgen ein SEK-Einsatz. Foto: Michael Kroha

Die Beamten wollen die Festgenommenen nun befragen. Um wen es sich dabei konkret handelt, teilte die Polizei zunächst nicht mit. Auch ob der mutmaßliche Täter in dem Haus, in das er flüchtete, wohnt und ob er die anderen Menschen kennt, sei Teil der anstehenden Ermittlungen. Gleiches gelte für ein mögliches Motiv des Angreifers.Die Ermittlungen dauern demnach weiter an. Voraussichtlich an diesem Montagnachmittag solle es eine Pressemitteilung geben.

Tatort in Oberkirchberg von der Polizei abgesperrt

Die Bucher Straße war zwischen Dietenheimer Straße und Mündelstraße für die Dauer des Polizeieinsatzes über mehrere Stunden gesperrt. Auch die Durchfahrtsstraße war betroffen. Der Tatort wurde nach dem Vorfall mit rot-weiß-gestreiftem Flatterband abgesperrt. Zur Spurensicherung waren Menschen in Ganzkörper-Schutzanzügen vor Ort.

Lesen Sie dazu auch

Eine Gefahr für Außenstehende habe nicht bestanden, sagte ein Polizeisprecher am Morgen gegen 9 Uhr. Weitere Angaben wollte er zunächst nicht machen. Der Einsatz lief seit circa 7.30 Uhr. Bürgermeister Markus Häußler war vor Ort, um sich ein Bild der Lage zu machen.

10 Bilder Polizeieinsatz mit SEK in Oberkirchberg: Die Bilder vom Tatort Foto: Michael Kroha, Thomas Heckmann

Entgegen ersten Mutmaßungen war die Grundschule nicht betroffen. "Es gab entgegen von Gerüchten keinen Amokalarm in einer Schule", sagte ein Polizeisprecher. Die beiden Verletzen seien auch nicht im Grundschulalter.

Wie die Leiterin der Grundschule, Sabine Schlüter auf Nachfrage erklärte, sind die Familien über den Polizeieinsatz am Morgen informiert worden, und es wurde empfohlen, einen anderen Schulweg zu nehmen. Die Eltern wurden gebeten, ihre Kinder am Mittag nicht alleine heimlaufen zu lassen, sondern sie nach der Schule abzuholen.

Über dem Ort kreiste mittags ein Hubschrauber. Ob der etwas mit dem Polizeieinsatz zu tun hatte, blieb zunächst unklar. (krom/heck/hip)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.