Brand in Garage verursacht Schaden von 20.000 Euro

Bei einem Brand in einer Garage in Obermarchtal (Alb-Donau-Kreis) ist am Dienstag ein Schaden von etwa 20.000 Euro entstanden. Gegen 16 Uhr rückten Einsatzkräfte in die Urban-Ströbele-Straße aus. Aus einer Garage kam starker Rauch. Die Hausbewohner begannen bis zum Eintreffen der Feuerwehr selbstständig mit den Löscharbeiten. Die hatte den Brand dann schnell gelöscht. Ursächlich dürfte ein technischer Defekt an einem Akkuladegerät sein, teilt die Polizei mit. Verletzt wurde niemand. In der Garage wurden mehrere Gerätschaften und Fahrzeuge durch die Hitze beschädigt. (AZ)

