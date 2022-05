Opferstöcke in einer Kirche geleert: Polizei sucht Zeugen

Die Opferstöcke sind mit Schlössern gesichert, wurden aber nicht beschädigt. Und trotzdem fehlt das Geld. Die Polizei bittet um Hinweise.

In einer Kirche in Reutlingendorf (Alb-Donau-Kreis) sind am Wochenende Opferstöcke geleert worden. Wie viel Geld dabei entwendet wurde, ist noch unklar.

Zwischen Samstag und Montag stahl nach Polizeiangaben ein bislang Unbekannter das Geld aus den zwei Opferstöcken. Diese waren mit jeweils einem Schloss gesichert. Wie der Täter an das Geld kam, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. An den Opferstöcken waren keine Beschädigungen zu sehen.

Gesichert sei aber, dass Geld abhanden kam, so die Polizei. Die Ermittler suchen nun Zeugen. Alle, die am Wochenende verdächtige Personen an oder in der Kirche gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07391/5880 zu melden. (AZ)