Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neu-Ulmer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neu-Ulm
Icon Pfeil nach unten

Obermarchtal: Unfall endet glimpflich: 23-Jähriger kracht mit Auto frontal gegen Baum

Obermarchtal

Unfall endet glimpflich: 23-Jähriger kracht mit Auto frontal gegen Baum

Der Rettungsdienst brachte den Mann in eine Klinik. Das Auto wurde beim Unfall total beschädigt.
    • |
    • |
    • |
    Bei einem illegalen Autorennen ist es zu einem Unfall gekommen. (Symbolbild)
    Bei einem illegalen Autorennen ist es zu einem Unfall gekommen. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

    Glück im Unglück hatte offensichtlich ein 23-jähriger Autofahrer am Mittwochabend, gegen 20.30 Uhr, in Obermarchtal (Alb-Donau-Kreis). Der Mann kam nach Angaben der Polizei mit seinem VW auf dem Gemeindeverbindungsweg nach Gütelhofen aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab und stieß frontal gegen einen Baum. Der Fahrer wurde lediglich leicht verletzt. Der Rettungsdienst verbrachte ihn in eine umliegende Klinik. Das Polizeirevier Ehingen schätzt den Schaden am total beschädigten Auto auf etwa 7000 Euro. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden