Unfall endet glimpflich: 23-Jähriger kracht mit Auto frontal gegen Baum

Glück im Unglück hatte offensichtlich ein 23-jähriger Autofahrer am Mittwochabend, gegen 20.30 Uhr, in Obermarchtal (Alb-Donau-Kreis). Der Mann kam nach Angaben der Polizei mit seinem VW auf dem Gemeindeverbindungsweg nach Gütelhofen aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab und stieß frontal gegen einen Baum. Der Fahrer wurde lediglich leicht verletzt. Der Rettungsdienst verbrachte ihn in eine umliegende Klinik. Das Polizeirevier Ehingen schätzt den Schaden am total beschädigten Auto auf etwa 7000 Euro. (AZ)

