Ausgebüxte Rinder halten Polizei auf Trab: Mehrere Streifen im Einsatz

Mit mehreren Streifen und über mehrere Stunden war die Polizei im Einsatz, um ausgebüxte Rinder einzufangen. Ein Auto wird beschädigt.

Mehrere ausgebüxte Rinder haben am Donnerstag die Polizei auf Trab gehalten. Bis alle Tiere eingefangen waren, dauerte es offensichtlich mehrere Stunden.

Wie die Polizei mitteilt, seien bereits in den frühen Morgenstunden erste Meldungen über mehrere freilaufende Rinder eingegangen. Diese waren wohl aus einem der umliegenden Höfe ausgebüxt. Gegen 4.30 Uhr wurden einzelne Tiere in der Stadioner Straße in Oggelsbeuren gesichtet.

Die Polizei rückte mit mehreren Streifen an, um die Rinder einzufangen. Im Moosbeuren konnten drei Rinder wieder eingefangen werden. Vier weitere wurden in eine umzäunte Weide getrieben. Eines musste durch einen hinzugerufenen Jäger kurzzeitig betäubt werden.

Die Einsatzkräfte waren mehrere Stunden mit dem Suchen und Einfangen der Tiere beschäftigt. Die letzte Kuh konnte wohl durch deren Besitzer erst in den Abendstunden wiedergefunden werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beschädigte eines der Rinder auf seinem Spaziergang einen Audi A4. (AZ)