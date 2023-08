Obstwiesenfestival 2023 in Dornstadt: Programm, Line-up und Camping

Das Obstwiesenfestival in Dornstadt findet auch 2023 wieder statt. Hier erfahren Sie alles rund um Programm, Line-up, Timetable und das Camping beim Festival.

Vor mehr als 30 Jahren fand zum ersten Mal das Obstwiesenfestival in Dornstadt bei Ulm statt. Nach dem anfänglichen Erfolg wurde es dann ein paar Jahre später in ein jährliches Event umgewandelt und findet seither beinahe jeden Sommer statt. So öffnet das Obstwiesenfestival auch 2023 wieder seine Pforten: Vom 17. bis 19. August 2023 darf in Dornstadt gefeiert werden.

Das Festival zieht in jedem Jahr bis zu 22.000 Menschen an und ist damit ein echtes Großereignis für die Region. Im Gegensatz zu vergleichbaren Festivals hat das Obstwiesenfestival allerdings einen entscheidenden Vorteil: Es ist vollkommen kostenlos. Anstatt teure Tickets kaufen zu müssen, können die Besucher sich auch einfach spontan zum Vorbeischauen entschließen. Wer von weiter weg kommt, kann aber selbstverständlich genauso campen wie bei den anderen Festivals auch.

Worauf ist beim Campen beim Obstwiesenfestival zu achten? Wie sieht das Line-up 2023 aus? Das erfahren Sie hier bei uns.

Programm beim Obstwiesenfestival 2023

Das Obstwiesenfest 2023 ist als kostenloses Open-Air-Festival konzipiert. Damit einher geht natürlich die Idee, möglichst viele Besucher aus der Region anzulocken. Daher bietet auch das Obstwiesenfestival 2023 neben den vielen Music-Acts im Line-up noch einige weitere Programmpunkte, die bei den Gästen für Unterhaltung sorgen.

Das sind die Attraktionen und Mini-Veranstaltungen, die es neben dem regulären Festival-Line-up beim Obstwiesenfest 2023 in Dornstadt gibt:

Water of the Future: Mit einer Street-Aktion machen Aktivisten auf die Probleme mit der wohl wichtigsten Ressource des Planeten aufmerksam. Die Highlights des Projekts sind eine begehbare Wal-Skulptur aus Holz und Plastikmüll sowie eine "Wasser-Toolbox". Letztere klärt über die Folgen unseres Wasserverbrauchs für das Klima und den globalen Süden auf.

Am Freitag und am Samstag findet jeweils ab 11.00 Uhr eine Yoga-Session statt. Bei gutem Wetter wird sich auf der Wiese gedehnt, bei schlechtem notgedrungen im Zelt. Frühschoppen: Am Samstagvormittag gibt es ein ganz traditionelles Frühschoppen mit Weißwurst und Weißbier. Begleitet wird das Ganze von der Blasmusik-Gruppe "GmBH & Co KG" ("Gloischd megliche Besetzung Holzheim und Co KG").

Der Veranstalter empfiehlt auf dem Festivalgelände Bargeld dabei zu haben, obwohl dieses Jahr von der Sparkasse Ulm mobile Bezahltermine zur Verfügung gestellt werden. Allerdings kann es passieren, dass nicht bei jedem unabhängigen Stand eine Zahlung mit der EC-Karte möglich ist.

Line-up beim Obstwiesenfest 2023 in Dornstadt

Das Wichtigste an einem Festival sind natürlich die auftretenden Bands. Das Obstwiesenfestival schafft es dabei jedes Jahr, einige echte Top-Acts nach Dornstadt zu holen. Bereits in der Vergangenheit sind Bands wie die "Sportfreunde Stiller" oder "Polarkreis 18" auf dem Obstwiesenfestival aufgetreten. Dieses Jahr ist den Veranstaltern allerdings der bislang vielleicht größte Coup gelungen, denn sie konnten die "Beatsteakes" als Headliner gewinnen. Daneben sind noch zahlreiche nationale und auch einige internationale Acts mit dabei. Wer schon mal in die Klänge des diesjährigen Festivals eintauchen möchte, kann in die Spotify-Playlist zum Obstwiesenfest 2023 reinhören.

Das sind die Bands im Line-up beim Obstwiesenfest 2023 in Dornstadt:

Beatsteaks

Temples

Die Sterne

Ilgen-Nur

Nand

Juse Ju

Yukno

Slatec

Gurriers

Steiner & Madlaina

Van Holzen

Ditz

Far Caspian

Donkey Kid

Grove

Pressyes

Bulgarian Carttrader

Versacer

Rainer von Vielen

Oskar Haagt

Beverly Kills

Funkwelle

Cédric L'Amour

Obstwiesenfestival 2023 in Dornstadt: Das ist der Timetable

Den genauen Zeitplan geben die Veranstalter jedes Jahr erst kurz vor Beginn des Obstwiesenfestivals bekannt, denn es sollen an allen Festival-Tagen so viele Besucher wie möglich kommen. Inzwischen ist der Timetable veröffentlicht und Sie finden hier den Zeitplan der drei Tage Obstwiesenfestival:

Donnerstag, 17. August 2023

19.30 Uhr: Groove in mit Roterfreibeuter

20.15 Uhr: Rainer von Vielen

21.30 Uhr: Sonne und Beton (Film)

23.30 bis 2 Uhr: L. M. A. A. Liederabend

Freitag, 18. August 2023

17 Uhr: Funkwelle

17.30 Uhr: Cédric L'armour

18.10 Uhr: Gast

18.55 Uhr: Steiner & Madlaina

19.45 Uhr: Oskar Haag

20.35 Uhr: Van Holzen

21.25 Uhr: Juse Ju

22.15 Uhr: Die Sterne

23.20 Uhr: Gurriers

0 Uhr: Temples

1 Uhr: Slatec

1.50 bis 3 Uhr: Benchmark

Samstag, 19. August 2023

11 Uhr: Frühshoppen mit GmbH

13.30 Uhr: Simon Sagt (Kids)

(Kids) 14.50 Uhr: Black Ocean's Edge

15.25 Uhr: Küste

16 Uhr: Versacer

16.45 Uhr: Beverly Kills

17.30 Uhr: Donkey Kid

18.15 Uhr: Pressyes

19.05 Uhr: Far Caspain

19.55 Uhr: Bulgarian Cartrader

20.45 Uhr: Yunko

21.35 Uhr: Nand

22.25 Uhr: Ilgen-Nur

23.15 Uhr: Ditz

0:05 Uhr: Beatsteaks

1:35 Uhr: Grove

Camping beim Obstwiesenfestival 2023 in Dornstadt

Obwohl es sich beim Obstwiesenfestival 2023 in Dornstadt um ein kostenloses Festival handelt, kann man natürlich trotzdem dort Campen. Für viele gehört das ja auch einfach zum Festival-Besuch dazu. Allerdings ist das Obstwiesenfestival dann nicht mehr ganz kostenfrei. Denn aufgrund der anfallenden Kosten für die Infrastruktur und die Sicherheit müssen die Veranstalter für das Benutzen des Campingplatzes 20 Euro verlangen. Ein entsprechendes Camping-Ticket gibt es auch online zu kaufen.

Hinzu kommen jedoch noch einmal 15 Euro, die man als Campinggast bezahlen muss und für die man Wertgutscheine erhält. Diese sind auf dem Festival-Gelände gegen Speisen und Getränke eintauschbar. Der Grund dafür ist, dass sich das Obstwiesenfestival fast ausschließlich über den Verkauf von Essen und Trinken finanziert. Dauercamper, die sich die ganze Zeit über nur auf dem Campingplatz aufhalten und ihr mitgebrachtes Essen verzehren, gefährden daher das Konzept des kostenlosen Festivals.

Der Campingplatz befindet sich direkt neben dem Festivalgelände. Er öffnet am Donnerstag um 18 Uhr seine Pforten und schließt diese am Sonntag bereits um 14 Uhr wieder. Wer auf dem großen Campingplatz neben dem Festivalgelände keinen Platz mehr findet, kann auf einen kleineren Campingplatz in der Nähe ausweichen.