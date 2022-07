Obstwiesenfestival Dornstadt 2022: Infos rund um Termine, Line-up, Anfahrt

Im August kommt das kostenlose Obstwiesenfestival zurück nach Dornstadt bei Ulm. Hier gibt es die Infos rund um Terminen, Line-Up, Bands, Anfahrt und Camping.

Wie so viele andere kulturelle Veranstaltungen auch, musste das Obstwiesenfestival Dornstadt während der vergangenen zwei Jahre abgesagt werden, doch jetzt findet es endlich wieder statt.

Was es Neues beim Obstwiesenfestival Dornstadt 2022 gibt, wann das Festival stattfindet, wie das Line-Up aussieht und wie man am besten hinkommt - all das erfahren Sie hier.

Obstwiesenfestival Dornstadt 2022 - Termine im Überblick

Am Donnerstag, 18. August, ist der Auftakt zum Obstwiesenfestival Dornstadt 2022. Ende ist am Samstag, 20. August.

Video: dpa Exklusiv

Donnerstag, 18. August

Einlass: 19.00 Uhr

Beginn: 19.30 Uhr

Programm: Filmnacht

Freitag, 19. August

Einlass: 16.15 Uhr

Beginn: 16.30 Uhr

Programm: Yoga (um 11.00 Uhr), Musik

Samstag, 20. August

Lesen Sie dazu auch

Einlass: 10.30 Uhr

Beginn: 11.00 Uhr

Programm: Yoga (um 11.00 Uhr), Frühschoppen mit Blasmusik (um 11.00 Uhr), Kinderüberraschung (ab 13.30 Uhr) Musik

Obstwiesenfestival Dornstadt 2022 - Line-Up und Bands

Bisher sind lediglich ein Teil der Künstlerinnen und Künstler bekannt, die am Obstwiesenfestival auftreten werden. Zu den einzelnen Festivaltagen gibt es noch keine Informationen. Im Folgenden stellen wir Ihnen die aktuell bestätigten Festivalacts beim Obstwiesenfestival Dornstadt 2022 vor. In der offiziellen Spotify Playlist können Sie sich einen ersten Überblick verschaffen über die Acts auf dem Obstwiesenfestival, mit diesen Interpreten:

Shout Out Louds

HVOB live

Get Well Soon

Alli Neumann

Kinderzimmer Productions

AV AV AV (DJ-Set)

DEHD

EKKSTACY

Husten

Rikas

Henge

Les Big Byrd

Erwin & Edwin

Nand

Mid City

The Screenshots

Neànder

Kaiba

Bilbao

Akne Kid Joe

Dis M

Mischa

Loud Packers

Moltke & Mörike

Obstwiesenfestival Dornstadt 2022 - Infos zum Camping

Im Gegensatz zum Eintritt ist das Camping nicht kostenlos. Jeder Nutzer des Campingplatzes auf dem Obstwiesenfestival Dornstadt 2022 muss 15 Euro für das Campingticket bezahlen, zusätzlich gibt es einen Mindestverzehrwert von erneut 15 Euro, die auf dem Festivalgelände für Essen und Getränke ausgegeben werden können.

Wie auf anderen Campingplätzen bei Festivals gibt es auch beim Obstwiesenfestival Dornstadt 2022 ein Müllpfand von fünf Euro.

Öffnungszeiten Campingplatz

Früheste Anreise zum Camping beim Obstwiesenfestival 2022 ist am Donnerstag ab 18.00 Uhr. Der Campingplatz schließt am Sonntag um 14.00 Uhr. Weitere Infos zu den Regeln auf dem Campingplatz gibt es auf der FAQ-Seite.

Obstwiesenfestival Dornstadt 2022 - Anfahrt mit Auto und Co.

Mit dem Auto

Wer ein Navi hat, der kann einfach 'Lerchenbergstraße, 89160 Dornstadt' eingeben, ab Dornstadt ist die Anreise zum Festivalgelände ausgeschildert.

Ansonsten verlässt man die Autobahn A8 an der Ausfahrt 62 Ulm-West und folgt der Beschilderung bis Dornstadt.

Am Festivalgelände kann man auf den offiziellen Parkplätzen das Auto gegen Gebühr abstellen: Ein Tag kostet 3€, alle drei Festivaltage kosten 6€.

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln

Ab Ulm, das man mit dem Zug wunderbar erreichen kann, fährt der Bus in Richtung Obstwiesenfestival Dornstadt: Die Haltestellen 'Rommelkaserne' oder 'Gartenstrasse' können als Endhaltestelle genutzt werden. Alternativ kann man nachts auf den kostenlosen Shuttlebus nach Ulm zurückgreifen, der von der Haltestelle 'Rommelkaserne' um 01.30 Uhr und um 02.15 Uhr abfährt.

Aftermovie zum Obstwiesenfestival Dornstadt 2022

Einen ersten Eindruck über den Ablauf des Obstwiesenfestivals in Dornstadt vermittelt das Aftermovie von 2019:

(AZ)