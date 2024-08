Wer unterwegs ist und in einem Gasthaus einkehren möchte, hat die Qual der Wahl: in die „Goldene Traube“, in den „Ochsen“, oder doch lieber zum Lammwirt? Wirtshäuser haben seit jeher bestimmte Namen – und hinter ihnen verbirgt sich eine Menge an Symbolik und Geschichte.

