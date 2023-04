Einbruch in Bäckereien: Bei der Flucht fällt dem Täter die Kasse herunter

In einer Nacht wird kurz hinterander in zwei Bäckereien eingebrochen. In einem Fall fällt dem Täter die Kasse mit dem Geld darin herunter.

In Ochsenhausen im Kreis Biberach ist in der Nacht zum Mittwoch in zwei Bäckereien eingebrochen worden. In einem Fall fiel dem Täter die Kasse herunter, als er flüchtet. Die Polizei hofft nun auf Hinweise von Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt, hebelte ein bislang Unbekannter gegen 23 Uhr die Schiebetür an einer Bäckerei in der Biberacher Straße auf. Im Innern machte er sich auf die Suche nach Brauchbarem. In einem Schrank fand er Geld. Damit flüchtete er unerkannt.

Etwa 30 Minuten später, gegen 23.30 Uhr, wurde die Schiebetür an einer weiteren Bäckerei in der Poststraße aufgehebelt. Im Innern durchsuchte der Einbrecher mehrere Schubladen und Kassen. Eine Kasse und Wechselgeld nahm er mit. Beim Versuch, sich aus der teilweise geöffneten Eingangstür herauszudrücken, fiel die Kasse zu Boden. Das darin befindliche Münzgeld ebenso. Doch der Täter konnte auch hier unerkannt flüchten.

Der Polizeiposten Ochsenhausen hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen und geht davon aus, dass derselbe Täter für beide Einbrüche verantwortlich ist. Die Polizei sucht Zeugen, die möglicherweise Hinweise geben können. Die werden unter der Telefonnummer 07352/202050 erbeten. (AZ)