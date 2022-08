Ochsenhausen

vor 16 Min.

Fünfstellige Euro-Summe verloren: Frau wird Opfer von Liebes-Betrügern

Eine Frau hat Geld in Höhe einer fünfstelligen Summe an Betrüger verloren. Sie fiel auf eine vorgetäuschte Liebe herein. Jetzt offenbarte sie sich der Polizei.

Eine Frau aus dem Kreis Biberach ist die vergangenen Monate über Opfer von Liebes-Betrügern geworden. Am Donnerstag habe sie sich nun der Polizei offenbart. Es geht um einen fünfstelligen Eurobetrag. Wie die Polizei berichtet, kam die Frau aus einer Gemeinde bei Ochsenhausen über eine Online-Dating-Plattform mit zwei Männern in Kontakt. Mittels eines Messengers auf dem Handy hätten sie sich weiterhin ausgetauscht, woraus sich eine Online-Romanze entwickelte. Letztlich habe die Frau in den vergangenen Monaten einen fünfstelligen Betrag in kleineren Raten an die Betrüger überwiesen. Die Polizei in Ochsenhausen nahm jetzt die Ermittlungen auf. Es soll der genaue Sachverhalt geklärt werden, aber auch wie hoch der Schaden tatsächlich ist. Polizei warnt ausdrücklich vor der Masche des "Love-Scamming" Die Ermittler warnen zudem ausdrücklich vor dem sogenannten "Love-Scamming". Vorsicht sei geboten bei virtuellen Bekanntschaften. Versprochen werde die große Liebe, das schnelle Geld oder der Traumjob – doch hinter den verlockenden Angeboten stecke häufig so genanntes Scamming. Oft führe der Weg zum ersehnten Glück über Vorauszahlungen an Betrüger, die Scammer. Love- oder Romance-Scamming ist laut Polizei "besonders perfide". Für die Opfer sei es mit hohem emotionalen Stress verbunden. In Online-Partnerbörsen oder auch in sozialen Netzwerken seien die Betrüger auf der Suche nach potenziellen Opfern. Ist ein Kontakt erst einmal hergestellt, werden diese mit Liebesbekundungen und Aufmerksamkeit überhäuft – und zwar einzig und allein mit dem Ziel, ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen. So täuschen die Betrüger Geldnot vor Die virtuellen Partner würden zum Beispiel vorgeben, bei einer Geschäftsreise nach Westafrika in Geldnot geraten zu sein. Oder sie benötigen Geld für eine wichtige Operation ihres Kindes oder eines Angehörigen. Auch gestohlene Koffer und Pässe, unbezahlter Lohn oder eine unbezahlte Hotelrechnung sollen das ahnungslose Opfer dazu bringen, Geld zu überweisen. Und viele würden es auch tun – schließlich seien sie zu diesem Zeitpunkt schon von ihrem Internet-Partner/ihrer Internet-Partnerin emotional abhängig. Doch damit noch nicht genug: Wenn dem Love-Scamming-Opfer dann das Geld ausgeht, transferieren die Täter aus anderen Straftaten Geld über das Konto des Opfers. Damit machen sich die Opfer unter Umständen leichtfertig der Geldwäsche strafbar und müssen dafür haften. Im schlimmsten Fall sind nicht nur das Geld, sondern auch die Immobilien und andere Wertgegenstände des Opfers weg.

