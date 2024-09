Hubschrauber im Einsatz: Motorradfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag bei Ochsenhausen (Kreis Biberach) ist ein 54 Jahre alte Motorradfahrer schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik.

Wie die Polizei mitteilt, war eine 73-jährige Autofahrerin um 16.20 Uhr von Erlenmoos in Richtung Ochsenhausen unterwegs. In Ochsenhausen wollte sie mit ihrem Toyota in die Brühlstraße nach links abbiegen. Die Frau wartete zunächst auf der Abbiegespur, da ihr mehrere Autos entgegenkamen. Dann bog sie ab und übersah wohl einen entgegenkommenden Motorradfahrer.

Der 54-jährige Biker konnte nicht mehr bremsen und es kam zum Unfall. Durch die Kollision erlitt der Motorradfahrer schwere Verletzungen. Lebensgefahr bestand nicht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Die Verkehrspolizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Toyota auf 7000 Euro, den am Benelli-Motorrad auf 6000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B312 zeitweise gesperrt werden. Die Feuerwehr war im Einsatz und richtete eine Umleitung ein. Gegen 18 Uhr war die Fahrbahn laut Polizei wieder frei. (AZ)