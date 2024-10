„Das passt nicht zur lebenswertesten Stadt Deutschlands“: Stadträte fordern öffentliche Toiletten

Die Friedrichsau ist die größte Parkanlage in Ulm und „wunderschön angelegt“, schreibt die FWG-Fraktionsgemeinschaft Ulm an Oberbürgermeister Martin Ansbacher. Nicht nur Ulmer würden hier, an der Donau, Erholung suchen. „Auch zahlreiche Touristen werden über die verschiedensten Internetportale auf dieses Erholungsgebiet aufmerksam gemacht.“ Doch gebe es ein Problem: „Leider fehlt es hier an öffentlichen Toiletten.“

Deshalb sei Mann/Frau entweder auf die Gaststätten in der Au angewiesen oder man verrichte seine Notdurft eben in freier Natur. An einigen Stellen findet man zwar Hinweise auf Toiletten. Diese würden sich jedoch beim Kiosk am See befinden und dieser wiederum sei nur bei gutem Wetter und somit nicht zuverlässig geöffnet. „Dieser Missstand passt nicht zur Stadt Ulm als lebenswerteste Stadt Deutschlands“, so das Urteil der Stadträte.

„Wir beantragen deshalb, öffentliche Toiletten im Erholungsgebiet Friedrichsau zu schaffen“, formulieren sie im Schreiben an Ulms OB und machen auch einen Vorschlag: „Eventuell könnten die vorhandenen Toiletten beim Kiosk am See so umgestaltet werden, dass sie auch außerhalb der Öffnungszeiten des Kiosks von Besuchern genutzt werden können. Auf dem Volksfestplatz befänden sich weitere Toiletten, die jedoch für die Öffentlichkeit (noch) nicht zugängig sind.“