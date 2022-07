Öllingen/Rammingen

Unesco-Welterbe: Einsturzgefahr der Bocksteinhöhle ist gebannt

Lokal Die Bocksteinhöhle im Lonetal, Teil des Unesco-Welterbes, drohte einzustürzen. Jetzt ist die Gefahr gebannt – und das für vergleichsweise wenig Geld.

Von Dagmar Hub

Im vorderen Bereich der Bocksteinhöhle liegt momentan viel Geröll – die Gefahr aber ist gebannt: Ein 40 Tonnen schwerer Felsblock, der durch Sprengungen an der Bocksteinhöhle Ende des 19. Jahrhunderts an die Westwand der Höhle gekommen war, drohte sich aufgrund der Verwitterungen an der Karsthöhle zu lösen und abzustürzen. Eine Beschädigung der Höhle musste befürchtet werden. Die Bocksteinhöhle, Teil des Unesco-Welterbes Höhlen und Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb, ist die einzige altsteinzeitliche Weltkulturerbestätte in Deutschland.

