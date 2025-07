Diebstahl-Serie im Raum Öpfingen hält an: So können Sie Ihr Eigentum schützen

Im Bereich Öpfingen (Alb-Donau-Kreis) kommt es nach Angaben der Polizei seit Anfang Mai zu einer Serie von Diebstählen. Die dauert weiter an, wie die Ermittler am Mittwoch mitteilen. Nun werden Tipps gegeben, um sein Eigentum bestmöglich zu schützen.

Die Taten ereigneten sich laut Polizei in den Wohngebieten von Öpfingen und Oberdischingen. Unbekannte versuchten demnach mindestens 20 Autos zu öffnen und daraus Wertgegenstände zu stehlen. In einigen Fällen waren die Täter erfolgreich. Die bislang unbekannten Täter waren laut den Ermittlern meist in den frühen Morgenstunden und am Wochenende unterwegs. Dabei sollen sie gezielt Ausschau nach unverschlossenen Autotüren halten.

Das Polizeirevier Ehingen ermittelt zu der Serie und sucht Zeugen, die Hinweise zu den bislang Unbekannten und den Taten geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07391/5880 beim Polizeirevier Ehingen zu melden. Darüber hinaus gibt die Polizei Ratschläge, wie Eigentum bestmöglich geschützt werden kann:

Fahrzeuge und Garagen stets abschließen: Lassen Sie keine Türen offen oder unverschlossene Fahrzeuge in Garagen, um unbefugten Zugriff zu verhindern.

Keine Wertgegenstände im Fahrzeug lassen: Bewahren Sie Wertgegenstände wie Handys, Geldbörsen oder Elektronik im Haus auf und lassen Sie diese nicht sichtbar im Auto liegen.

Hinweise und verdächtige Wahrnehmungen melden: Sollten Sie verdächtige Beobachtungen machen, melden sie dies bei der Polizei.

Direkte Kontaktaufnahme bei Wahrnehmung: Zögern Sie nicht, bei verdächtigen Situationen sofort die Polizei zu informieren. Ihre schnelle Reaktion kann helfen, Straftaten zu verhindern.

Seien Sie in Ihrer Nachbarschaft wachsam: Eine aufmerksame Nachbarschaft trägt wesentlich zur Sicherheit bei. Achten Sie aufeinander und melden Sie verdächtiges Verhalten. (AZ)