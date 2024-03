Radtour endet tödlich: Rennrad-Fahrer stirbt im Kreis Biberach

Ein 58-Jähriger unternimmt eine Radtour. Plötzlich verliert er die Kontrolle über sein Rennrad und stürzt. Eine Notärztin kann ihm nicht mehr helfen.

Ein 58 Jahre alter Rennrad-Fahrer ist bei einer Radtour bei Oggelshausen im Kreis Biberach gestorben. Ersten Erkenntnissen zufolge verlor der Mann am Samstag auf einem Gemeindeverbindungsweg wegen medizinischer Probleme die Kontrolle über sein Rennrad und stürzte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein Zeuge wurde auf den Vorfall aufmerksam und informierte die Rettungskräfte. Eine hinzugezogene Notärztin konnte dem 58-Jährigen aber nicht mehr helfen. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Eine Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer ist auszuschließen, so die Polizei. (AZ)