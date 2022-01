Olympische Spiele

vor 41 Min.

Ein Ulmer erlebt China zwischen Olympia-Euphorie und Corona-Angst

Plus Der Ulmer Niklas Vesely lebt und arbeitet seit sechs Jahren in Guangzhou. Peking ist weit weg – trotzdem haben die Menschen dort Erwartungen und Sorgen rund um die Winterspiele.

Von Stephan Schöttl

Als Student hatte Niklas Vesely China zum ersten Mal besucht. Eigentlich hätte es damals nur ein Auslandsemester werden sollen. Inzwischen ist das Land die zweite Heimat des Ulmers geworden. Seit sechs Jahren lebt er in China, konkreter gesagt in Guangzhou, einer Hafenstadt nordwestlich von Hongkong. Vesely handelt mit Skateboards und vermittelt Hersteller an Unternehmen aus der westlichen Welt. Der 34-Jährige hat die Erfahrung gemacht, dass die Chinesen die Deutschen für Fleiß, Ordnung und Präzision bewundern. Dabei, sagt Vesely, darf man genau das auch von den Chinesinnen und Chinesen erwarten. Vor allem in den kommenden Wochen, wenn sie als Gastgeber der Olympischen Winterspiele in Peking auftreten.

