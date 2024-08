Die Vorfreude steigt: Das Wiley Open Air 2024 steht bevor

Ein Infekt macht Sänger Marius Müller-Westernhagen derzeit zu schaffen. Mit zwei Konzertabsagen enttäuschte er nun die Fans in Mönchengladbach und Coburg. Die Auftritte am 20. und 23. August fallen krankheitsbedingt aus. In Neu-Ulm soll der Sänger am Samstag, 31. August, auf der Bühne stehen. Es ist eines von fünf Open Air-Konzerten, die heuer unter freiem Himmel im Wiley Sportpark stattfinden.

