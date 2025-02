Klosterhof Open Air: Hurts und Robin Schulz sind mit dabei

Das Open Air im Wiblinger Klosterhof findet dieses Jahr im Juni statt. Mit dabei sein Sunrise Avenue-Frontman Samu Haber, der nun solo unterwegs ist, und die Mittelalterrocker von Saltatio Mortis. Nun gesellen sich das britische Synthie-Duo Hurts (“Wonderful Life“, „Stay“) und DJ Robin Schulz (“Sun Goes Down“, „Miss you“) zum Line Up.

Hurts tauchten 2010 aus dem Nichts auf und dominierte auf Anhieb die internationalen Charts. Ihr Stil ist irgendwo zwischen New Wave, Synthie-Musik und melancholischem Zeitgeist-Pop verhaftet. Ein Bambi, ein Echo, ein Virgin- und ein MTV Movie Award sind nur einige der Preise, die das gewann. Nun, 15 Jahre nach ihrem fulminanten Einstieg in das Musikbiz, werden Hurts noch einmal auf ihre Anfänge zurückblicken und im Rahmen einiger exklusiver europäischer Shows ihr stildefinierendes Debütalbum „Happiness“ in Gänze live auf die Bühne bringen. Der Auftritt in Wiblingen wird dabei ihr einziges Open Air Konzert in ganz Deutschland sein. Das Konzert findet am Donnerstag, 19. Juni, um 19:30 Uhr statt.

Während der Vorverkauf für die Show von Hurts bereits läuft, müssen sich die Fans von Robin Schulz noch etwas gedulden. Die Tickets gehen bald in den Verkauf. Karten gibt es dann bei der Tourist Information auf dem Ulmer Münsterplatz, im Dietrich Theater, online auf www.provinztour.de und bei allen weiteren bekannten Vorverkaufsstellen. Der deutsche DJ, der seinen Durchbruch 2023 mit verschieden Remixes bekannter Pophits feierte, steht am Mittwoch, 18. Juni 2025, 19.30 Uhr, auf der Bühne des Wiblinger Klosterhofs. Mit seinem speziellen Mix aus House, Electro und Pop wurde Schulz schnell zu einem von Deutschlands erfolgreichsten Musikexporten. Schulz Name tauchte in den Charts in mehr als 20 Ländern auf. Vier mal hat er den Echo Pop gewonnen und war auch für den Grammy nominiert. (AZ)