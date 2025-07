Die turbulente Welt mal draußen lassen. Zuhören. Runterkommen. Die Gedanken schweifen lassen. Was es dazu braucht? Den Innenhof des Roggenburger Klosters, der das Publikum fast (be-)schützend umhüllt, und Musik von SoulTouch. Gesang, Piano, Cello/Gitarre – damit lassen sich Songs auf ganz andere Weise interpretieren. Das ist auch so etwas wie das Markenzeichen des Trios. „Der Name ist Programm“, prophezeite Pater Roman Löschinger zum Auftakt des Open-Air-Konzertes. Womit er recht hatte.

