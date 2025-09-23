Open Stage im Roxy feiert Geburtstag: So war die Jubiläumsshow

Die Open Stage ist zu einer festen Institution im Ulmer Roxy geworden. Einmal im Monat bietet das das Kulturzentrum in der Schillerstraße einen Aufführungsort für frische Talente – oder auch für charmante Dilettanten und unverbrauchte Profis, wie das Roxy selbst formuliert. Jetzt hat die Open Stage Geburtstag gefeiert, natürlich mit einer Jubiläumsshow.

Ganze zwei Jahrzehnte gibt es die Open Stage bereits. Bei den Roxy Gästen hat sich das Format etabliert. So wurde die Werkhalle auch zum Geburtstag wieder voll. Moderator Matthias Matuschik, nach eigenen Angaben seit 18 Jahren als Host mit dabei, ließ es sich nicht nehmen, auch zum Jubiläum durchs Programm zu führen. Das war wie üblich eine Überraschung für das Publikum.

Diese Künstlerinnen und Künstler waren bei der Jubiläums-Open Stage dabei

Möglich ist bei einer Open Stage im Roxy ja fast alles, diesmal haben sich die Veranstalter um ein besonders ausgewogenes Programm bemüht. Matthias Matuschik präsentierte Künstlerinnen und Künstler aus allen Bereichen. Mit dabei waren Rapper Bility mit Band, die Comedienne Patrizia Moresco, das Open Stage-Urgestein Werner Keller mit schwäbischen Songs, die CK Poledancers aus Illertissen, Comedian Jochen Prang und zum Abschluss den begeisternden Ballon-Entertainer Tobi van Deisner. Bereits im ersten Teil des Abends brachte Patrizia Moresco mit Ausschnitten aus ihrem aktuellen Comedy-Programm „Overkill“ zum Publikum zum Toben. Wer auf den Geschmack gekommen ist: Ihr komplettes Programm ist am Samstag, 11. Oktober, im Roxy zu sehen.

Zum Abschluss des Jubiläumsabends – es war inzwischen 23.30 Uhr – gab es langanhaltenden Jubel und Standing Ovations für die Mitwirkenden, den gerührten Moderator und die wunderbare Roxy-Reihe Open Stage, die ihre Fortsetzung am Montag, 6. Oktober, Montag, 10. November, und Montag, 22. Dezember. Beginn jeweils um 20 Uhr, Karten gibt es im Roxy-Ticketshop online und vor Ort. (AZ)