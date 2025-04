Päpstlicher Segen für Ulmer Opernproduktion

Franz von Assisi wird in der katholischen Kirche als Heiliger verehrt und inspirierte über die Jahrhunderte viele Künstler. Das Theater Ulm hat nun für die bevorstehende Uraufführung von Charles Tournemires Oper „Le petit pauvre d‘Assise“ über den Namenspatron von Papst Franziskus dessen Segenswünsche erhalten. Eine Mappe mit Informationsmaterial zur Opernproduktion über den Gründer des Franziskaner-Ordens war vom Theater an den Vatikan übermittelt worden. Papst Franziskus ließ nun über den Assessor des vatikanischen Staatssekretariats Roberto Campisi seinen Dank ausrichten.

Uraufführung ist am 8. Mai am Theater Ulm

Die Premiere mit seiner persönlichen Anwesenheit zu ehren, sei dem Papst aufgrund der Vielzahl der an ihn herangetragenen Anliegen nicht möglich. Der Nachfolger Petris werde aber alle Beteiligten an der von Kay Metzger verantworteten Uraufführung in sein Gebet einschließen und von Herzen Gottes Segen für das Projekt erbitten. Wessen Terminkalender nicht so vollgepackt ist, wie der des Papste, kann Karten für die Weltpremiere am Donnerstag, 8. Mai 2025, 19.30 Uhr, an der Theaterkasse, unter www.theater-ulm.de oder telefonisch unter der Nummer 0731 / 161 4444 erwerben, teilt das Theater Ulm mit. (AZ)