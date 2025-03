„Carmina Burana“ in der Pauluskirche: Chor will Geld für Sanierung sammeln

Seit 55 Jahren ist der Ulmer Oratorienchor in der Pauluskirche mit Konzerten zu Gast, mehr als hundert Auftritte hatte der Chor dort bislang seit November 1970. Weil für die in den nächsten Wochen beginnende und dringend notwendige Sanierung der Außenfassade der Pauluskirche noch mehr als 300.000 Euro fehlen, gibt der Oratorienchor am 5. April in der Kirche in einem Benefizkonzert zugunsten der Sanierung. Auf dem Programm stehen die 1803 im Kloster Benediktbeuren gefundenen „Carmina Burana“.

